Космическое приключение Everspace 2 стало доступно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S ©

Независимая компания-разработчик ROCKFISH Games с радостью сообщает, что сегодня на PlayStation 5 и Xbox Series X|S успешное космическое приключение Everspace 2, которое в этом году покинуло ранний доступ на ПК.

С более чем 100 локациями, созданными вручную, которые можно исследовать при полной частоте 60 кадров в секунду, поклонников космоса на обеих платформах ждет захватывающее приключение среди звезд.

"Сегодня EVERSPACE 2 выходит на Xbox и PlayStation, и мы рады, что поклонники консольных космических игр отправятся к звездам в нашей научно-фантастической игре. Это приключение готовилось более шести лет, и от начала до конца оно стало настоящим увлечением для всех членов команды", - говорит генеральный директор ROCKFISH Games Майкл Шейд. Путешествие для поклонников Everspace 2 еще не закончено". Помимо бесплатного обновления, которое выйдет осенью этого года, мы уже начали работу над масштабным расширением игры, которое добавит больше звездных систем, больше сюжетного контента, больше персонажей и, самое главное, больше добычи".

Космос не имеет границ для пилотов Game Pass - Everspace 2 уже доступно на Xbox Game Pass с поддержкой Play Anywhere, позволяя любителям космоса исследовать звездные системы как на Xbox, так и в Microsoft Store. На Xbox Series X игра Everspace 2 работает с частотой 60 кадров в секунду, в то время как игроки Series S будут ограничены частотой 30 кадров в секунду.