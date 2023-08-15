Разработчики Everspace 2 могут добавить еще один год к планам разработки благодаря Game Pass ©

Everspace 2 от Rockfish Games наконец-то доступна для PS5 и Xbox Series X/S. Тем не менее, она также была выпущена для ПК (и PC Game Pass) за несколько месяцев до того, как стала доступна для консолей. Игра находилось в раннем доступе в течение многих лет, со временем добавляя новый контент и системы, включая новые сюжетные разделы, которые изначально не планировались.

В беседе с Xbox Wire генеральный директор студии Майкл Шаде рассказал, что успех предыдущей игры и партнерство с ID@Xbox позволили выделить больше времени и ресурсов. Фактически, команда может добавить еще один год к разработке из-за сделки с Xbox.

«Как ни странно, это хорошо не только для пользователей Xbox и ПК, но и для игроков на других платформах: каждый получает лучшую игру благодаря Xbox Game Pass. Дополнительное финансирование помогает нам оставаться независимыми, и мы можем выпустить игру, когда сочтем, что она готова — и это так», — сказал Шаде.

Everspace 2 продалась тражом 300 000 копий на ПК за первый месяц. Хотя обновленные данные о продажах недоступны, Rockfish работает над платным расширением, добавляющим Левиафана и Дредноута в качестве новых активностей эндгейма. Выпуск запланирован на вторую половину 2024 года.