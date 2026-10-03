Разработчики Everspace 2 поторопились с финальным обновлением и признали провал своих планов

Студия Rockfish Games оказалась в крайне неловком положении после попытки официально завершить поддержку космического экшена Everspace 2. В начале сентября разработчики торжественно выпустили так называемое финальное обновление, рассчитывая поставить точку в развитии проекта и переключить основные силы на следующую игру. Однако самоуверенность создателей быстро разбилась о суровую реальность, так как сразу после релиза на проект обрушился целый шквал сообщений о критических поломках.

Представитель службы технической поддержки студии во время недавней трансляции открыто признал, что команда поторопилась с громкими заявлениями и фактически спровоцировала череду проблем. По его словам, попытка объявить окончание полировки проекта оказалась фатальной ошибкой.

К сожалению, эти надоедливые мелкие ошибки просто прятались и ждали того самого момента, когда мы скажем, что выпускаем финальное обновление и подводим черту под всем проектом. Они решили выскочить прямо на нас, и в итоге мы получили немало неприятностей от нашего финального патча.

- Представитель службы технической поддержки Rockfish Games

Самой показательной проблемой в этом инциденте стало возвращение старого бага, который авторы не могли побороть на протяжении многих месяцев. Пользователи регулярно сталкивались с полной блокировкой ультимативной способности при установке экипировки со свойством 10% шанса сброса перезарядки корабельных устройств. Подобная неполадка намертво выводила из строя главную боевую механику посреди прохождения высокоуровневых разломов, а разработчики долгое время не могли локализовать истинную причину поломки в программном коде.

Ситуацию усугубило и катастрофическое падение производительности на видеокартах AMD. Владельцы графических процессоров этого производителя обнаружили, что кадровая частота попросту обрушивалась до минимальных значений рядом с сигнальными маяками во время вторжений или на гоночных трассах с обилием специфических эффектов частиц. Игра в этих зонах мгновенно превращалась в слайд-шоу, лишая пилотов малейшего контроля над кораблем.

Чтобы спасти положение, студии пришлось спешно нарушить обещание о финале поддержки и собрать внеплановый хотфикс. Экстренное исправление уже вышло на PC, а также консолях PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. При этом владельцам Nintendo Switch 2 обновление пока недоступно из-за непредвиденных задержек с согласованием файлов на стороне платформодержателя.

Пока технические специалисты студии устраняют последствия неудачного релиза, основная часть команды пытается сосредоточиться на неанонсированном проекте. Разработчики наотрез отказываются делиться подробностями будущей игры и требуют от сообщества не ждать никаких новостей в течение долгого времени.