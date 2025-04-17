Разработчики Everspace 2 снизили цены на дополнения Wrath of the Ancients и Titans

Команда ROCKFISH Games решила порадовать фанатов Everspace 2 и объявила о снижении цен на грядущее крупное дополнение Wrath of the Ancients, а также на уже вышедшее DLC Titans. Вместо ранее заявленных $29,99, обновление теперь обойдётся игрокам в $24,99 / €24,99 / £19,99 / ¥2970. Цена на Titans тоже упала — с $14,99 до $11,99.

Разработчики подчёркивают: никаких сокращений контента не было — команда уже на стадии финальной полировки. Игроков ждут четыре новые звёздные системы с оригинальным сюжетом, врагами, заданиями, кораблём Wraith, а также свежими музыкальными треками и лутом.

Для тех, кто хочет поддержать разработчиков дополнительно, в день релиза Wrath of the Ancients выйдут артбук и официальный саундтрек, охватывающие все DLC Everspace 2.