Релизный трейлер в честь выхода издания Galactic Edition для космического экшена - Everspace 2

Кроме того, вместе с выходом Everspace 2: Galactic Edition разработчики внезапно выпустили игру на Nintendo Switch 2.
По заявлениям разработчиков, Galactic Edition объединяет весь существующий контент для Everspace 2 в одно ультимативное издание. Приобрести издание можно в цифровых магазинах Steam, GoG, Xbox, PlayStation и Switch 2.
Что входит в Galactic Edition:
- Базовая версия Everspace 2 с более 30 часов сюжетной кампании.
- Дополнение Titans: новые сюжетные линии, мини-боссы и огромные повторяемые испытания с дредноутами и левиафанами.
- Дополнение Wrath of the Ancients: масштабное пост-сюжетное расширение, добавляющее четыре новые звездные системы, новые квесты и истребитель класса Wraith.
- Supporter Pack: более 50 косметических опций для кастомизации кораблей (облики, эффекты двигателей, неоновая подсветка).
Спустя пять лет после выхода игра наконец-то вышла. Ура.