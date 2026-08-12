Релизный трейлер в честь выхода издания Galactic Edition для космического экшена - Everspace 2

Кроме того, вместе с выходом Everspace 2: Galactic Edition разработчики внезапно выпустили игру на Nintendo Switch 2.

По заявлениям разработчиков, Galactic Edition объединяет весь существующий контент для Everspace 2 в одно ультимативное издание. Приобрести издание можно в цифровых магазинах Steam, GoG, Xbox, PlayStation и Switch 2.

Что входит в Galactic Edition: