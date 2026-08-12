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Everspace 2 18.01.2021
Экшен, Инди, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
8.2 528 оценок

Релизный трейлер в честь выхода издания Galactic Edition для космического экшена - Everspace 2

Solstice Solstice

Кроме того, вместе с выходом Everspace 2: Galactic Edition разработчики внезапно выпустили игру на Nintendo Switch 2.

По заявлениям разработчиков, Galactic Edition объединяет весь существующий контент для Everspace 2 в одно ультимативное издание. Приобрести издание можно в цифровых магазинах Steam, GoG, Xbox, PlayStation и Switch 2.

Что входит в Galactic Edition:

  • Базовая версия Everspace 2 с более 30 часов сюжетной кампании.
  • Дополнение Titans: новые сюжетные линии, мини-боссы и огромные повторяемые испытания с дредноутами и левиафанами.
  • Дополнение Wrath of the Ancients: масштабное пост-сюжетное расширение, добавляющее четыре новые звездные системы, новые квесты и истребитель класса Wraith.
  • Supporter Pack: более 50 косметических опций для кастомизации кораблей (облики, эффекты двигателей, неоновая подсветка).
Релизы 3 Трейлеры 32
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Спустя пять лет после выхода игра наконец-то вышла. Ура.

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