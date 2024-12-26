Rockfish Games анонсировала выход дополнения для Everspace 2, представив его в виде тизер-трейлера

Единственное, что раскрывается в видео, это то, что в дополнении мы снова исследуем систему Aethon, седьмую среди представленных в игре, но на этот раз полностью.

Наш подарок сообществу в конце года — небольшой взгляд на то, над чем мы работали! Космические пилоты возвращаются в Aethon, одну из звездных систем, которые появятся в совершенно новом дополнении EVERSPACE 2, которое выйдет в 2025 году. Оставайтесь с нами для полного анонса, названия дополнения и дополнительной информации в новом году!

Игроки ожидают, что это обновление будет продолжением и развитием сюжетной линии, а также предложит больше контента для исследования и улучшения игрового опыта.

Полный анонс, название дополнения и многое другое будут раскрыты для Everspace 2 в 2025 году.