Rockfish Games анонсировала выход дополнения для Everspace 2, представив его в виде тизер-трейлера

Единственное, что раскрывается в видео, это то, что в дополнении мы снова исследуем систему Aethon, седьмую среди представленных в игре, но на этот раз полностью.
Наш подарок сообществу в конце года — небольшой взгляд на то, над чем мы работали! Космические пилоты возвращаются в Aethon, одну из звездных систем, которые появятся в совершенно новом дополнении EVERSPACE 2, которое выйдет в 2025 году. Оставайтесь с нами для полного анонса, названия дополнения и дополнительной информации в новом году!
Игроки ожидают, что это обновление будет продолжением и развитием сюжетной линии, а также предложит больше контента для исследования и улучшения игрового опыта.
Полный анонс, название дополнения и многое другое будут раскрыты для Everspace 2 в 2025 году.
Помню попробовал Everspace 2 на старте и мне в целом игра понравилась, но в рамках сюжета всё слишком однообразное и в какой то момент мне надоело делать одно и то же. Ещё помню не хватало каких ни будь больших или даже гигантских противников, которым нужно было бы выводить из строя критические системы, не хватает масштабных битв, где бы игроку пришлось "лавировать" между молотом и наковальней для выполнения какой ни будь цели. Вот бы добавили что ни будь такое эдакое и цены бы игре не было. А так как есть становится слишком скучно и предсказуемо.
Так уже давно вышло длц где все это есть...
Прикольно
Помнится очень ждал эту игру, потому что у нас какой-то прям жёсткий дефицит аркадных/экшн космосимов на подобие Galaxy on Fire 2 (Freelancer душноват), что не пытаются изобразить супер-реализм, и был разочарован её дрочем на уровень шмота и прочей кучей мелких недочётов. У игры вроде бы всё есть чтобы быть хорошей... Вот только звёзд она с неба не хватает