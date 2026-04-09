Rockfish Games получила 8 миллионов евро от правительства Германии на новую часть Everspace

Немецкая студия Rockfish Games, известная по космической серии Everspace, получила крупный государственный грант на разработку следующей игры франшизы. Размер финансирования составил €8 миллионов — это максимальная сумма, которую можно получить в рамках программы поддержки игровой индустрии в Германии.

Средства выделены из федерального фонда, созданного в 2020 году Министерством исследований, технологий и космоса Германии. Программа предусматривает покрытие до 50% расходов на производство и прототипирование игр. Общий бюджет фонда недавно был увеличен до €125 миллионов в год.

Полученные деньги будут распределены на протяжении пяти лет и направлены на разработку следующего проекта во вселенной Everspace. По словам генерального директора студии Майкла Шаде, общий бюджет игры оценивается примерно в €20 миллионов, а грант покроет около 45% расходов.

Глава Rockfish отметил, что благодаря государственной поддержке студия сможет сохранить независимость и продолжать самостоятельно издавать свои проекты. Это позволит разработчикам сохранять творческий контроль над серией и быстрее реагировать на пожелания аудитории.

Финансирование также поможет расширить команду и улучшить внутренние процессы разработки. За последние месяцы студия уже наняла около десяти новых сотрудников и планирует инвестировать средства в обучение специалистов, маркетинг и развитие технологий. В частности, разработчики хотят значительно улучшить кинематографическую составляющую следующей игры.

Rockfish ранее уже пользовалась поддержкой государства: часть разработки Everspace 2 также финансировалась через эту программу. Кроме того, студия активно использовала краудфандинг, ранний доступ и сотрудничество с Xbox Game Pass, что помогло обеспечить стабильное финансирование проекта на разных этапах производства.

По мнению Шаде, государственные гранты играют важную роль в развитии немецкой игровой индустрии. Он считает, что подобные программы помогают небольшим и средним студиям расти, создавать новые рабочие места и укреплять позиции Германии как одного из центров разработки игр в Европе.