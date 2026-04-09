Everspace 2 18.01.2021
8.2 520 оценок

Rockfish Games получила 8 миллионов евро от правительства Германии на новую часть Everspace

IKarasik IKarasik

Немецкая студия Rockfish Games, известная по космической серии Everspace, получила крупный государственный грант на разработку следующей игры франшизы. Размер финансирования составил €8 миллионов — это максимальная сумма, которую можно получить в рамках программы поддержки игровой индустрии в Германии.

Средства выделены из федерального фонда, созданного в 2020 году Министерством исследований, технологий и космоса Германии. Программа предусматривает покрытие до 50% расходов на производство и прототипирование игр. Общий бюджет фонда недавно был увеличен до €125 миллионов в год.

Полученные деньги будут распределены на протяжении пяти лет и направлены на разработку следующего проекта во вселенной Everspace. По словам генерального директора студии Майкла Шаде, общий бюджет игры оценивается примерно в €20 миллионов, а грант покроет около 45% расходов.

Глава Rockfish отметил, что благодаря государственной поддержке студия сможет сохранить независимость и продолжать самостоятельно издавать свои проекты. Это позволит разработчикам сохранять творческий контроль над серией и быстрее реагировать на пожелания аудитории.

Финансирование также поможет расширить команду и улучшить внутренние процессы разработки. За последние месяцы студия уже наняла около десяти новых сотрудников и планирует инвестировать средства в обучение специалистов, маркетинг и развитие технологий. В частности, разработчики хотят значительно улучшить кинематографическую составляющую следующей игры.

Rockfish ранее уже пользовалась поддержкой государства: часть разработки Everspace 2 также финансировалась через эту программу. Кроме того, студия активно использовала краудфандинг, ранний доступ и сотрудничество с Xbox Game Pass, что помогло обеспечить стабильное финансирование проекта на разных этапах производства.

По мнению Шаде, государственные гранты играют важную роль в развитии немецкой игровой индустрии. Он считает, что подобные программы помогают небольшим и средним студиям расти, создавать новые рабочие места и укреплять позиции Германии как одного из центров разработки игр в Европе.

