В Everspace 2: Wrath of the Ancients появится корабль-трансформер

Дополнение Wrath of the Ancients для Everspace 2 предложит игрокам уникальный космический корабль Wraith, обладающий особой механикой трансформации.

Этот корабль нельзя будет купить у обычных торговцев — его придётся найти, выполняя задания основной сюжетной линии. Wraith использует технологии, выходящие за рамки стандартов Оккар, и обладает особой способностью «Спектральная форма».

Во время активации Спектральной формы корабль становится полуматериальным, что значительно увеличивает наносимый урон, но при этом корпус начинает разрушаться. Когда корпус достигает нуля, форма исчезает, а корабль восстанавливается.

Кроме увеличенного урона, в этом режиме Wraith получает уникальные способности: телепортацию, невидимость и другие мощные эффекты, меняющие динамику боя.

Wrath of the Ancients выйдет осенью 2025 года и привнесёт новые механики, корабли и врагов в мир Everspace 2.