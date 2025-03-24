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Everspace 2 18.01.2021
Экшен, Инди, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
8.2 460 оценок

В Everspace 2: Wrath of the Ancients появится корабль-трансформер

butcher69 butcher69

Дополнение Wrath of the Ancients для Everspace 2 предложит игрокам уникальный космический корабль Wraith, обладающий особой механикой трансформации.

Этот корабль нельзя будет купить у обычных торговцев — его придётся найти, выполняя задания основной сюжетной линии. Wraith использует технологии, выходящие за рамки стандартов Оккар, и обладает особой способностью «Спектральная форма».

Во время активации Спектральной формы корабль становится полуматериальным, что значительно увеличивает наносимый урон, но при этом корпус начинает разрушаться. Когда корпус достигает нуля, форма исчезает, а корабль восстанавливается.

Кроме увеличенного урона, в этом режиме Wraith получает уникальные способности: телепортацию, невидимость и другие мощные эффекты, меняющие динамику боя.

Wrath of the Ancients выйдет осенью 2025 года и привнесёт новые механики, корабли и врагов в мир Everspace 2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JustBegun

Любителям несложных космо-симов рекомендую однозначно. Исследование планет и пейзажи погружают в атмосферу космоса с головой, да ещё и приятный саундтрек! Корабль интересный, обязательно попробую, жаль ждать ещё долго.

5
digitalkid

Надеюсь, в хорошем смысле трансформер (8

0