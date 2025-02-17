Фил Спенсер подтвердил, что разработка Everwild идет полным ходом

Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, упомянул Everwild в подкасте Xbox Era, назвав ее одной из самых ожидаемых игр. Он отметил прогресс студии Rare, несмотря на долгую разработку. Напомним, что игра была анонсирована в 2019 году, но в 2021-м ее перезапустили из-за проблем с концепцией.

По данным журналиста Джеза Кордена, у проекта наконец появилась геймплейная петля, а слова Спенсера подтверждают, что разработка продвигается. Хотя анонс возможен уже в июне, релиз вряд ли состоится раньше 2026 года. Microsoft уже запланировала на 2025 год крупные релизы, включая Avowed и DOOM: The Dark Ages.

Скорее всего, Everwild станет частью линейки 2026 года вместе с Perfect Dark и Clockwork Revolution, укрепляя позицию Microsoft как крупного издателя.