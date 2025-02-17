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Everwild 2026 г.
Адвенчура, Фэнтези, Открытый мир
7.3 42 оценки

Фил Спенсер подтвердил, что разработка Everwild идет полным ходом

butcher69
Новости

Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, упомянул Everwild в подкасте Xbox Era, назвав ее одной из самых ожидаемых игр. Он отметил прогресс студии Rare, несмотря на долгую разработку. Напомним, что игра была анонсирована в 2019 году, но в 2021-м ее перезапустили из-за проблем с концепцией.

По данным журналиста Джеза Кордена, у проекта наконец появилась геймплейная петля, а слова Спенсера подтверждают, что разработка продвигается. Хотя анонс возможен уже в июне, релиз вряд ли состоится раньше 2026 года. Microsoft уже запланировала на 2025 год крупные релизы, включая Avowed и DOOM: The Dark Ages.

Скорее всего, Everwild станет частью линейки 2026 года вместе с Perfect Dark и Clockwork Revolution, укрепляя позицию Microsoft как крупного издателя.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Алекс Рейлор
Microsoft уже запланировала на 2025 год крупные релизы, включая Avowed

Даже несмотря на то, что я к игре отношусь положительно, она никак не является крупным релизом. Ну вот никак, из этой же оперы Fable может громко выстрелить, но только благодаря аудитории. И то, скорее всего, получит по рейтингу из-за страшной бабищи в качестве ГГ.

2
Go_Ra

Это не страшная бабище , а транс ...

0
Алекс Рейлор Go_Ra

Даже если изначально так планировалось, скорее всего, местоимения и т. д. перепишут из-за прихода Трампа.

4
Keltas_Mizri Алекс Рейлор
1