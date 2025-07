Легенда Rare уходит: Грег Майлз покидает студию после 35 лет работы и отмены Everwild

Грег Майлз — одна из ключевых фигур в истории Rare и индустрии видеоигр в целом — по сообщениям нескольких источников, покидает студию после 35 лет карьеры, став жертвой последнего витка корпоративной турбулентности. Его уход совпал с отменой долгостроя Everwild, над которым команда работала почти десятилетие. Хотя официального заявления пока не было, несколько независимых инсайдеров подтвердили: уход Мейлза — вопрос решённый.

Судьба Everwild оказалась печальной. Проект, обещавший стать чем-то уникальным и атмосферным, не смог обрести чёткую форму. После перезапуска разработки в 2021 году, где Мейлз лично встал у руля, игра получила второй шанс. Но, как стало ясно теперь — не последний. Вместе с Everwild были отменены и другие игры, включая Perfect Dark, над которым работала Crystal Dynamics, но который также связан с наследием Rare.

Для студии Rare это двойной удар: не только отменён амбициозный проект, но и ушёл человек, олицетворяющий её дух и эволюцию. Мейлз был в студии с начала 1990-х, его первой работой стал Solar Jetman. Затем последовали Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Grabbed by the Ghoulies, Viva Piñata и Sea of Thieves, где он вновь показал умение работать над масштабными и нестандартными проектами.

Мейлз был не просто ветераном, а одним из последних столпов "старой школы" Rare, начавшей свой путь ещё в эпоху NES и ставшей знаковой студией на платформе Nintendo 64. Его уход символизирует конец целой эпохи — как для Rare, так и для тех, кто вырос на её играх.

Теперь студии предстоит найти новое направление и новых лидеров. А игрокам — с грустью наблюдать, как всё меньше остаётся тех, кто когда-то формировал магию Rare в её золотые годы.