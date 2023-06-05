Слух: Everwild от студии Rare больше напоминает Viva Pinata, чем симуляторы выживания ©

Everwild, игра для Xbox от компании Rare, находится в хороших руках и больше похожа на Viva Piñata, чем на выживалку, по словам главного редактора VGC Энди Робинсона

Xbox Games Showcase приближается и вызывает большие ожидания и должна определить краткосрочное и среднесрочное будущее Xbox X Series. Мы точно знаем, что на мероприятии покажут Starfield, Forza Motorsport и Hellblade 2, быть может мы даже увидим Fable, Indiana Jones или даже Psychonauts 3.

Однако одна из игр Xbox Game Studios, которая остается относительно забытой, - это новая игра Everwild от Rare в новой вселенной. Ее показали на презентации Xbox в 2019 году и с тех пор про неё было практически ничего не слышно, но последний слух вселяет оптимизм в отношении этой проблемной игры.

Энди Робинсон, главный редактор VGC, настроен оптимистично в отношении игры.

Последнее, что я слышал про Everwild, это что игра больше напоминает Viva Pinata, чем выживалку, на который намекали ранние трейлеры. Впрочем, я уверен, что команда выложится на полную.

Viva Pinata была своеобразным симулятором жизни, посвященный яркой вселенной с необычными существами.