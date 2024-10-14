Журналист раскрыл свежие подробности о новой игре студии Rare

Ещё в 2019 году авторитетная студия Rare, практически сразу после выхода успешного пиратского экшена Sea of Thieves, анонсировала свой следующий амбициозный проект — приключенческую игру под названием Everwild. Большинство деталей о ней до сих пор остаются неизвестными. Единственное, что известно наверняка — игроков ждут живописные пейзажи в уникальном мире и масштабное приключение. Дополнительными подробностями об игре поделился журналист Джез Корден во время своего последнего подкаста.

Джез Корден отметил, что, несмотря на молчание вокруг проекта, его разработка продвигается хорошо. Проект редко показывают на выставках, так как у компании Xbox были другие приоритетные релизы. Что касается производства Everwild, известно, что Rare практически завершила работу над геймплейной стороной игры. Презентация игрового процесса может состояться уже на следующем крупном мероприятии Xbox.

Журналист не стал раскрывать детали геймплея, порекомендовав дождаться официальной демонстрации от разработчиков. Он отметил, что некоторые особенности игрового процесса сложно объяснить, и лучше будет увидеть их в трейлере. Есть шанс, что Everwild выйдет на ПК и консолях до конца 2025 года.