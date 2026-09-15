Bohemia Interactive выкупила долю в Enjoy Studio и поможет выпустить выживач Everwind на консолях

Чешская компания Bohemia Interactive официально объявила о приобретении миноритарного пакета акций польской команды Enjoy Studio, став ее совладельцем. Для создателей популярных тактических серий это первое прямое финансовое вложение в польский сектор разработки игр. При этом конкретную стоимость сделки и точный размер приобретенной доли участники соглашения раскрывать не стали, решив сохранить финансовые подробности в тайне.

История сотрудничества двух студий началась еще в 2024 году, когда Enjoy Studio присоединилась к инкубационной программе Bohemia Incubator. Эта инициатива создавалась чешским издателем для поддержки перспективных команд региона через продюсерские консультации и помощь с дистрибуцией. Обычное наставничество за 2 года переросло в тесное рабочее партнерство и завершилось передачей части прав собственности.

Представители Bohemia Interactive объяснили решение вложиться в студию тем, что для них это ставка не на один отдельный проект, а на саму команду специалистов. Издатель на протяжении 2 лет наблюдал за методами работы польского коллектива, производственными процессами и выстраиванием диалога с аудиторией. Обе стороны пообещали сохранить творческую независимость и индивидуальность, сосредоточившись на выпуске масштабных проектов для широкой аудитории.

Главным результатом этого партнерства на текущий момент остается кооперативный симулятор выживания от первого лица Everwind, где геймерам предлагают строить летающие корабли и исследовать мир парящих островов. Проект стартовал в раннем доступе Steam 17 марта 2026 года и за 6 месяцев сумел разойтись тиражом свыше 300 000 копий, а счетчик добавлений игры в список желаемого преодолел отметку в 1 млн пользователей.

Свежие финансовые вливания авторы планируют направить на завершение разработки Everwind до версии 1.0, а также подготовку релизов на других платформах, включая актуальные консоли. Сама Enjoy Studio ведет деятельность с 2020 года, совмещая создание собственных игр с портированием чужих проектов. Команда успела отметиться 2 завершенными проектами с постоянной аудиторией, а также выпустила вместе с чехами обновленную версию космического приключения Space Tail: Definitive Edition.