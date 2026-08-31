Everwind готовится к версии 1.0: крупное обновление добавит бандитов, творческий режим и поддержку модов

Survival-RPG Everwind, вдохновлённая Minecraft, получит второе крупное обновление в начале сентября. Разработчики также раскрыли планы на полноценный релиз: версия 1.0 и консольные версии игры запланированы на первый квартал 2027 года.

Everwind представляет собой песочницу от первого лица с процедурно генерируемым воксельным миром, который можно разрушать и изменять. Главной особенностью игры стал летающий корабль — мобильная база, которую игрок может настраивать под себя. На нём предстоит перемещаться между парящими островами, добывать ресурсы, исследовать подземелья и сражаться с боссами.

При этом проект предлагает полноценные RPG-механики: прокачку уровней, классы и дерево навыков. Поэтому развитие персонажа дополняет строительство и настройку корабля.

Сентябрьское обновление добавит в игру новую фракцию бандитов, творческий режим «песочницы», уникальные предметы, оружие и врагов. Также появится система навигации Steamer Localizer, которая должна упростить поиск важных мест, а разработчики сделают первые шаги к поддержке модификаций.

Сейчас Everwind доступна в раннем доступе на PC в Steam. Полноценная версия 1.0 и консольные издания выйдут в первом квартале 2027 года.