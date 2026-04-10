Everwind получит крупное обновление The First Ascent в мае - новые враги, испытания и снаряжение

Издатель Bohemia Interactive и студия Enjoy Studio объявили о первом масштабном обновлении для раннего доступа Everwind. Патч под названием The First Ascent выйдет в мае 2026 года и добавит в игру новые испытания, врагов, возможности кастомизации и мощное снаряжение.

Everwind — это кооперативная RPG-песочница с элементами выживания и видом от первого лица. Игроки отправляются в путешествие по миру парящих островов, где можно строить базы на летающих кораблях, собирать ресурсы, крафтить предметы и сражаться с опасностями, скрывающимися над облаками.

Обновление The First Ascent станет первым крупным этапом развития игры после запуска раннего доступа. Разработчики добавят новые типы противников, расширят систему испытаний и предложат больше возможностей для настройки персонажа и экипировки. Особое внимание уделено мощному снаряжению, созданному с учётом отзывов сообщества.

Также обновление продолжит расширять основной цикл игры, делая исследование мира и развитие базы на воздушном корабле более разнообразным и насыщенным.

Everwind уже доступна в раннем доступе на ПК через Steam, а обновление The First Ascent должно стать важным шагом к полноценному релизу проекта.