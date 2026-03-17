Состоялся выход ролевой песочницы Everwind в раннем доступе Steam

Студия Enjoy Studio S.A. и издатель Bohemia Interactive выпустили ролевую игру на выживание Everwind в раннем доступе. Проект предлагает геймерам исследовать процедурно генерируемый мир, который состоит из парящих островов.

Главной особенностью является возможность построить собственный летающий корабль. Это судно служит для игроков мобильной базой. На борту можно размещать станки для создания предметов, хранилища и другие полезные модули. Геймплей включает в себя сбор ресурсов, поиск сокровищ в подземельях и сражения с опасными противниками. Боевая система позволяет использовать мечи, щиты и магические посохи. Для любителей мирных занятий предусмотрена система фермерства и алхимии. Пользователи могут играть самостоятельно или в кооперативном режиме, который вмещает до 4 человек.

Начальные отзывы покупателей оказались преимущественно положительными, но с долей критики. Геймеры хвалят приятный визуальный стиль, атмосферу вселенной и гибкую систему конструирования воздушного транспорта. Многим пришлись по вкусу кооперативный режим и музыкальное сопровождение. При этом пользователи активно обращают внимание на отсутствие удобных базовых функций. Главные жалобы касаются слишком маленького инвентаря, невозможности крафта из сундуков и очень медленной прокачки, поскольку опыт выдается исключительно за битвы. Кроме того, аудитория сообщает о багах с подбором предметов и нехватке хардкорных элементов выживания, таких как потребность во сне или нападения монстров на базу.

Ранее проект был известен под названием SkyVerse, но авторы решили сменить имя перед релизом. По заявлениям студии, игра пробудет в раннем доступе минимум 1 год. За это время авторы планируют выпустить множество обновлений, добавить новых врагов, острова и расширить механики строительства. До 31 марта базовое издание игры продается со скидкой 10 процентов, его цена составляет 1062 рубля. Также доступно специальное издание Capybara Edition за 2124 рубля, которое содержит эксклюзивные косметические предметы.