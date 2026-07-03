В симуляторе выживания Everwind стартовало временное событие с охотой на Повелителя Мортиваров

Студия Enjoy Studio совместно с издательством Bohemia Interactive официально объявила о старте масштабного фанатского соревнования под названием Boss Rush Community Challenge. В рамках этого события абсолютно всем отважным исследователям предлагается проверить свою силу и скорость в формате спидрана. Масштабная коллективная охота на опасного босса стартовала 3 июля 2026 года и продлится ровно месяц, вплоть до ее официального завершения 3 августа 2026 года.

Главная задача участников заключается в том, чтобы за минимально возможное время найти и уничтожить Повелителя Мортиваров, который обитает в подземельях лесных островов на высоте третьего яруса и выше. Для обеспечения равных условий организаторы обязали геймеров использовать одинаковый стартовый код для генерации мира. Принимать участие в состязании разрешено бесконечное количество раз, однако для итогового зачета необходимо записать полную видеоверсию лучшего забега и отправить ее модераторам через Discord.

Организаторы подготовили раздельные призовые фонды для одиночных игроков и сплоченных команд, причем продвинутым геймерам разрешается соревноваться сразу в обеих доступных категориях. По результатам проверки всех присланных роликов авторы выберут двух самых быстрых соло-выживших и две лучшие группы. Каждый из этих счастливчиков гарантированно получит в награду бесплатный Steam-ключ для любой актуальной игры от Bohemia Interactive, включая популярные проекты DayZ, Arma 3, Arma Reforger или Everwind Capybara Edition.

Если у вас пока нет надежной команды для совместного покорения воздушного пространства, создатели рекомендуют заглянуть на официальный сервер проекта для поиска напарников. Ивент обещает стать отличной проверкой навыков для ветеранов игры и хорошей возможностью пополнить свою цифровую библиотеку ценными призами.