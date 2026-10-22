Every Day We Fight выходит из раннего доступа с расширенным арсеналом и новым режимом

Тактическая игра Every Day We Fight от Signal Space Lab уже через пару часов доберется до версии 1.0 и покинет ранний доступ после более чем года разработки. Полноценный релиз сопровождается масштабным обновлением, которое расширяет арсенал, добавляет новые возможности и предлагает больше разнообразия в сражениях с инопланетными противниками.

Every Day We Fight сочетает пошаговую тактику с управлением боем в реальном времени. Игрокам необходимо самостоятельно выбирать цели, прерывать действия врагов и поддерживать союзников, полагаясь на точность решений и быструю реакцию, а не на случайность. Чтобы выбраться из инопланетной временной петли, придётся продумывать тактику и адаптироваться к меняющимся условиям сражений.

Версия 1.0 стала крупнейшим обновлением проекта. Количество видов оружия увеличилось на 70%, а деталей для его настройки — на 100%. Также появились новые легендарные бонусы, индикатор нагрева, дополнительные типы миссий и режим «Вечная война». Разработчики переработали систему наград и выбора, расширили разнообразие уровней и улучшили случайную генерацию контента.

В честь релиза Every Day We Fight получит скидку 60% в Steam и GOG. Над игрой работала Signal Space Lab совместно с Кристофером Оддом — автором YouTube-канала, посвящённого стратегическим играм. Для команды это первый совместный проект.