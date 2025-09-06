Everybody's Golf: Hot Shots - культовая сага о гольфе уже доступна по всему миру на консолях и ПК

Everybody's Golf Hot Shots, симулятор гольфа, от издателя — Bandai Namco, и разработчика — HYDE, будет ждать вас на зеленом поле сс сумасшедшими режимами игры, мультиплеером и нотками юмора.

Эта игра является свежим дополнением к знаменитой серии Everybody's Golf, известной как Hot Shots Golf. Новая версия игры легко осваивается, но затрудняет достижение высокого уровня мастерства. В игре представлен самый обширный список персонажей, включая возвращение PAC-MAN в качестве разблокируемого героя. Также в игру включены новые режимы и множество вариантов настройки. Берите в руки клюшки и готовьтесь к игре, ведь теперь она доступна для цифровых гольфистов по всему миру.

EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS сохраняет классическую механику, основанную на трех кнопках. Цельтесь в фервей, точно нажимайте кнопки в нужный момент и замахивайтесь на успех. Освоить основу игры довольно просто, но стать настоящим мастером — более сложная задача. Игроки могут играть как в одиночку, так и с друзьями, благодаря локальному кооперативному и многопользовательскому онлайн-режимам. Разнообразие игровых режимов, таких как «Challenge», «Solo Play» и другие, на динамичных полях, вдохновленных десятью странами и регионами, сделает каждую игру увлекательной. Смена погоды и времени суток добавляет стратегию в каждый раунд. Для тех, кто ищет нечто необычное, новый режим под названием Wacky Golf предлагает уникальные препятствия и испытания.

Особенности игры:

Множество настроек — изменяйте характеристики, клюшки и мячи под стиль игры вашего персонажа.

— изменяйте характеристики, клюшки и мячи под стиль игры вашего персонажа. Самый большой состав — более 25 доступных игровых персонажей, что является рекордом серии. Развивайте преданность персонажей для открытия новых ударов, включая вращающиеся, самонаводящиеся и уникальные для каждого персонажа.

— более 25 доступных игровых персонажей, что является рекордом серии. Развивайте преданность персонажей для открытия новых ударов, включая вращающиеся, самонаводящиеся и уникальные для каждого персонажа. Поддержка кэдди — получайте советы по игре и навыки поддержки от своего кэдди.

— получайте советы по игре и навыки поддержки от своего кэдди. Режим испытаний — примите участие в турнирах в одиночном режиме и сражайтесь за звание чемпиона! Открывайте новых персонажей, сценарии и участвуйте в масштабных турнирах, чтобы стать лучшим игроком в гольф.

— примите участие в турнирах в одиночном режиме и сражайтесь за звание чемпиона! Открывайте новых персонажей, сценарии и участвуйте в масштабных турнирах, чтобы стать лучшим игроком в гольф. Мировой тур — исследуйте 10 регионов с уникальными взаимодействиями с персонажами.

— исследуйте 10 регионов с уникальными взаимодействиями с персонажами. Wacky Golf — новый режим, который вносит хаос на поле с препятствиями и множеством интересных испытаний.

Попробуйте свои силы в одиночном и многопользовательском режиме, включая режимы Colorful, Scramble, Survival Golf и Boom Golf! Вы можете наслаждаться игрой на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam.