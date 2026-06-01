Смертельные арены, разрушенный баланс и горы пушек: анонсирован хардкорный шутер Everything is Gun!

Молодая болгарская студия Incineration Productions официально анонсировала свой новый амбициозный проект — адреналиновый роглайт-шутер от первого лица под названием Everything is Gun!. Проект черпает вдохновение в классических боевиках из 1990-х годов и готовит для геймеров настоящее испытание на рефлексы с безумными перестрелками.

Сюжет игры перенесет пользователей в мрачную футуристическую тюрьму A1-KTRZ. Главный герой — преступник, осужденный на пожизненное заключение за 909 убийств. Полностью лишенный человеческих прав, он становится собственностью исправительного учреждения. В качестве жестокого наказания героя бросают на арену для участия в гладиаторских смертельных боях, которые транслируются в прямом эфире как развлекательное шоу для миллиардов зрителей.

В Everything is Gun! разработчики полностью отказались от современной системы укрытий, спринта и помощи в прицеливании. Структура арен меняется с каждым новым запуском, а остановка хотя бы на секунду гарантирует верную смерть.

Ключевой особенностью шутера станет система аугментаций и прокачки костюма «Uplift». Авторы сознательно избегают скучных улучшений формата «+5% к урону». Вместо этого местный арсенал будет эволюционировать до состояния «поломки игрового баланса». Простой пистолет со временем превратится в орудие судного дня, заполняющее экран сотнями рикошетящих снарядов, распыляющее кислотные облака для расплавления брони врагов или генерирующее огромные цепные взрывы при каждом убийстве.

Не обойдется и без уникального асинхронного мультиплеера. Игра запоминает стиль движения и финальный билд персонажа после успешного забега, превращая его в своеобразного ИИ-врага, которому смогут бросить вызов другие пользователи со всего мира. Кроме того, в проект встроят тесную интеграцию с платформой Twitch, что позволит зрителям трансляций голосовать за добавление ловушек на уровень к стримеру.

Релиз безумного шутера Everything is Gun! запланирован на четвертый квартал 2027 года на ПК в Steam. В ближайшие месяцы студия также обещает провести ряд открытых тестирований для сбора отзывов сообщества.