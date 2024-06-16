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Everywhere 2024 г.
6.2 40 оценок

Анонсировано ЗБТ песочницы Everywhere от бывшего продюсера GTA

Simple Jack
Новости

Студия Build a Rocket Boy, основанная Лесли Бензисом (Leslie Benzies), бывшим продюсером серии GTA и президентом Rockstar North, сообщила о скором старте закрытого бета-теста своей песочницы Everywhere.

В рамках ЗБТ, которое стартует 18 июня, игрокам будет доступен инструментарий Arcadia, позволяющий создавать собственный контент — от битв с боссами до целых уровней с врагами и головоломками. Геймеры получат доступ к различным инструментам, необходимым для создания своих миров. Также им будет доступна бесплатная библиотека с готовым контентом, включая локации, декорации и головоломки. Работами можно будет делиться с другими геймерами. Тестирование пройдёт только на ПК и только на английском языке.

Минимальные системные требования (1080p и 30 FPS):

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X;
  • ОЗУ: 16 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • SSD/HDD: 50 Гб.

Вместе с анонсом ЗБТ разработчики опубликовали видео, демонстрирующее Arcadia.

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Everywhere
2024 г.
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