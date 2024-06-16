Анонсировано ЗБТ песочницы Everywhere от бывшего продюсера GTA

Студия Build a Rocket Boy, основанная Лесли Бензисом (Leslie Benzies), бывшим продюсером серии GTA и президентом Rockstar North, сообщила о скором старте закрытого бета-теста своей песочницы Everywhere.
В рамках ЗБТ, которое стартует 18 июня, игрокам будет доступен инструментарий Arcadia, позволяющий создавать собственный контент — от битв с боссами до целых уровней с врагами и головоломками. Геймеры получат доступ к различным инструментам, необходимым для создания своих миров. Также им будет доступна бесплатная библиотека с готовым контентом, включая локации, декорации и головоломки. Работами можно будет делиться с другими геймерами. Тестирование пройдёт только на ПК и только на английском языке.
Минимальные системные требования (1080p и 30 FPS):
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X;
- ОЗУ: 16 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
- SSD/HDD: 50 Гб.
Вместе с анонсом ЗБТ разработчики опубликовали видео, демонстрирующее Arcadia.