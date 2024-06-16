Анонсировано ЗБТ песочницы Everywhere от бывшего продюсера GTA

В этом виртуальном социальном центре вы можете посетить разные биомы, которые окружают центральную зону Utropia. В каждом биоме вы найдёте разные виды деятельности: например, у вас будет возможность принять участие в боевых или гоночных соревнованиях с другими игроками.

Также можно воспользоваться специальным редактором ARC-adia, чтобы создавать свои собственные игры. Можно выбирать различные элементы, которые доступны в игре, или загружать свои. Готовыми творениями можно делиться с другими игроками.