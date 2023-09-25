"Шанс 20%, что выстрелит. 80% - забудут через год", -трейлер амбициозной EVERYWHERE оказался противоречивым

Компания Build A Rocket Boy представила официальный трейлер к EVERYWHERE – предстоящему онлайн-проекту, который обещает безграничные возможности для игроков, сообщает Pocketgamer. Игра позволяет пользователям создавать свои собственные миры с помощью инструмента дизайна Arcadia, не прибегая к кодированию, а разработчики настроены амбициозно, обещая сообществу безграничную свободу.
Стоит сказать, что зрителей трейлер не впечатлил. В комментариях они выражают надежду на то, что сама игра окажется более удачной, но не очень-то в это верят:
Шанс 20%: выстрелит и будет доминировать (надеюсь на это). Вероятность 80%: забудут через год выпуска (если быть реалистами). Графика похожа на Fortnite, но это не имеет значения, если геймплей действительно такой, каким обещают.Как бы я ни был взволнован и оптимистичен в отношении Everywhere, этот трейлер выглядел, на мой взгляд, слишком «двухнедельным». Скрестим пальцы, чтобы почувствовать совсем другое.
Разработчики обещают, что EVERYWHERE будет доступна на всех основных платформах, чтобы быть действительно “везде” для геймеров.
не знал и забыл после написания комента