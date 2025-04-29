Начало конца? Evil Dead: The Game пропала из PS Store и EGS, а игроки готовятся к худшему

Похоже, Evil Dead: The Game скоро уберут из продажи. Игроки заметили, что кооперативный экшен по «Зловещим мертвецам» внезапно исчез из Epic Games Store и PlayStation Store. Теперь игроки, конечно, боятся самого худшего — что игру вот-вот снимут с продажи полностью и закроют серверы. Пока что Evil Dead ещё можно купить в Steam и на Xbox, но кто знает, надолго ли это.
Да и в целом, признаки приближающегося конца налицо. Соцсети игры мертвы с прошлого года, а разработчики как-то уж слишком подозрительно ввели удвоенный опыт и очки души на постоянной основе ещё в марте. Тогда же они, правда, обещали, что серверы не закроются «в ближайшем будущем» — формулировка, прямо скажем, не самая обнадёживающая.
Стоит напомнить, что новый контент для Evil Dead: The Game перестал выходить ещё в 2023 году, так что игра уже давно находится в подвешенном состоянии.
Так игра давно померла, я знал что её ждёт учесть пятницы 13, поэтому на старте наигрался, до того как игру раздавали бесплатно игроки уже не находились, даже против ботов еле находилось 2-3 игрока
причем из всех этих поделок самой интересной была last year, в которой можно было мана забить, где на карте тебя или мана могла сбить вагонетка и тп кеки
но её убила эксклюзивность дискорда, это вообще самый гениальный фейл был
пятница уже со старта была отвратной во всех аспектах и неудивительно, что померла сразу
эвил дед тем более
также как и игра про бубаса, такой же онлайн в стиме наверное на пару тысяч по сути, что говорит о никому ненужности
Жаль она была не одиночная
Раньше была одиночная, играл в клубе и дома потом на ПС1, ей бы ремейк, как у Residenr Evil 2, 4(ну или просто игру по фильмам новую, но не в жанрах батлрояль, тауэрэфенс и пр.)
Музыка там нравилась: https://youtu.be/J4FShGB0YOg и https://youtu.be/0S_gnP3Kbq4
Жаль. Мне интересно ,а жива ли ещё пятница 13. Как то смотрел стримчанские по ней прикольная ведь игруха. // Алексей Пустовалов
Закрыли сервера вроде как // Оливер Алексеев
А понял жаль. Тот же по сути дбд только карта больше на порядок и выполнена не плохо но увы( // Алексей Пустовалов
нет, только оффлайн - а там хз мож где то пиратские ервы есть
вообще не дбд, ни одна из этих игр не дбд
а игроки готовятся к худшему
так игра с релиза мертва, там разве, что с друзьями можно было побегать против друг друга
Заходил в игру около года назад. Она мертва. Игроков нет. Верните деньги😞 // Александр Королёв