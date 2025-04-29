Начало конца? Evil Dead: The Game пропала из PS Store и EGS, а игроки готовятся к худшему

Похоже, Evil Dead: The Game скоро уберут из продажи. Игроки заметили, что кооперативный экшен по «Зловещим мертвецам» внезапно исчез из Epic Games Store и PlayStation Store. Теперь игроки, конечно, боятся самого худшего — что игру вот-вот снимут с продажи полностью и закроют серверы. Пока что Evil Dead ещё можно купить в Steam и на Xbox, но кто знает, надолго ли это.

Да и в целом, признаки приближающегося конца налицо. Соцсети игры мертвы с прошлого года, а разработчики как-то уж слишком подозрительно ввели удвоенный опыт и очки души на постоянной основе ещё в марте. Тогда же они, правда, обещали, что серверы не закроются «в ближайшем будущем» — формулировка, прямо скажем, не самая обнадёживающая.

Стоит напомнить, что новый контент для Evil Dead: The Game перестал выходить ещё в 2023 году, так что игра уже давно находится в подвешенном состоянии.