Монахиня с дробовиком против древнего проклятия: анонсирован готический бумер-шутер Evil Moon: Unspoken

Сюжет переносит нас в мрачный викторианский город Аббадокс, который пал под воздействием мистического Проклятия Луны. Древняя магия парализовала жителей, и теперь свободно передвигаться по окутанным туманом улицам могут лишь набожные сестры, давшие строгий обет молчания.

Главная героиня — немая монахиня Силенсия. Взяв в руки тяжелое огнестрельное оружие, она отправляется в крестовый поход, чтобы прорубить себе путь через извилистые мощеные улочки и уничтожить источник скверны.

Ключевые особенности геймплея:

Стильный бумер-шутер: Игра вдохновлена классикой шутеров 90-х годов. Вас ждут ураганные перестрелки, высокая скорость передвижения, прыжки и огромный арсенал оружия.

Элементы метроидвании: Вместо линейных коридоров Аббадокс предлагает комплексные взаимосвязанные локации. Игрокам предстоит исследовать секреты города, находить улучшения для экипировки и открывать ранее недоступные проходы (бэктрекинг).

Густая готическая атмосфера: Мрачный пиксель-арт, лавкрафтовские чудовища и гнетущий саундтрек идеально подчеркивают тему темного фэнтези.

Точная дата релиза игры пока не объявлена, но вы уже можете поддержать разработчика и добавить Evil Moon: Unspoken в свой список желаемого в Steam.