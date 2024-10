Хоррору The Evil Within от Синдзи Миками исполнилось 10 лет

После создания культовых игр в Capcom, таких как Resident Evil и Dino Crisis, Синдзи Миками открыл Tango Gameworks. В этой новой студии режиссер продолжил свою работу в жанре хоррора на выживание, дав начало франшизе The Evil Within.

Первая The Evil Within вышла 14 октября 2014 года, и сегодня ей официально исполняется 10 лет. Она сохранила большую часть основы, увиденной в Resident Evil 4, но с очень уникальным сеттингом. Несмотря на неоднозначные реакции и опасения, одним из самых заметных и широко восхваляемых аспектов The Evil Within был её сильный акцент на сюрреализме, в частности, использование триповых, психоделических страхов, вплетенных в более традиционный хоррор и игровой процесс. The Evil Within экспериментировала с гораздо большим отклонением в тревожные психические пространства (как в переносном, так и в прямом смысле), чем многие другие игры в жанре в то время. Теперь, после 10 лет, совершенно очевидно, что работа Tango над The ​​Evil Within в этой области ознаменовала ясновидческое видение, которое было принято многочисленными разработчиками, от AAA до инди.

Дизайн существ The Evil Within также позволил подчеркнуть нестандартное психоделическое повествование, поскольку запоминающиеся странные мерзости, порожденные обширной травмой и воображением антагониста, также отличали их друг от друга. Хотя определенные части и сюжетные повороты подверглись критике за то, что они кажутся неуместными, намерение дезориентировать игроков было очевидным. Таким образом, хотя изначально игра казалась разрозненной, общая атмосфера The Evil Within и постоянные нервирующие изменения стали шаблоном для будущих игр, играющих с воображением и восприятием аудитории, и ее суть будет использоваться и популяризироваться впоследствии.

С течением времени после выхода The Evil Within стала более благосклонно принята, и ее статус настоящей психологической классики ужасов укрепился. Различные разработчики использовали ее стиль и тон для своих собственных игр, и многие визуальные трюки и кинематографические сцены, которые использовала The Evil Within, а также другие элементы ее направления и дизайна были воспроизведены и переработаны в ряде игр. Некоторые примеры включают серию Layers of Fear от Bloober Team и, позднее, The Medium, обе из которых отлично используют искаженные перспективы, сильно опираясь на истории психологических мучений.

К сожалению, будущее франшизы в настоящее время неопределенно. Издатель Krafton недавно приобрел студию Tango, в то время как ИС The Evil Within осталась у Microsoft. Мы не знаем, планирует ли редкондская компания продолжать самостоятельно, сотрудничать с Tango или просто оставить ИС замороженной.