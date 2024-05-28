Tango Gameworks работала как минимум над двумя неанонсированными играми перед закрытием

Появилась новая информация, указывающая на то, что студия Tango Gameworks работала как минимум над двумя неанонсированными играми перед неожиданным закрытием.

Информация поступила со страницы Цуёси Окугавы в LinkedIn, которую первым обнаружил пользователь bogorad222. Согласно его странице в LinkedIn, он работал над двумя неанонсированными проектами.

Одна из этих игр почти наверняка является сиквелом Ghostwire: Tokyo, утечка информации о которой произошла во время слушаний по делу Microsoft x Activision в FTC и в которой говорилось, что игра выйдет в 24-м финансовом году. Что касается второй игры, то есть большие предположения, что это было продолжение Hi-Fi Rush. Но быть может это была и The Evil Within 3.

К сожалению, Microsoft объявила о закрытии Tango Gameworks в рамках реструктуризации, в результате которой будут закрыты четыре студии. Тремя другими студиями стали Arkane Austin, Alpha Dog Studios и Roundhouse Games.