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The Evil Within 3 TBA
Экшен, Ужасы, От третьего лица
7.5 60 оценок

Tango Gameworks работала как минимум над двумя неанонсированными играми перед закрытием

butcher69
Новости

Появилась новая информация, указывающая на то, что студия Tango Gameworks работала как минимум над двумя неанонсированными играми перед неожиданным закрытием.

Информация поступила со страницы Цуёси Окугавы в LinkedIn, которую первым обнаружил пользователь bogorad222. Согласно его странице в LinkedIn, он работал над двумя неанонсированными проектами.

Одна из этих игр почти наверняка является сиквелом Ghostwire: Tokyo, утечка информации о которой произошла во время слушаний по делу Microsoft x Activision в FTC и в которой говорилось, что игра выйдет в 24-м финансовом году. Что касается второй игры, то есть большие предположения, что это было продолжение Hi-Fi Rush. Но быть может это была и The Evil Within 3.

К сожалению, Microsoft объявила о закрытии Tango Gameworks в рамках реструктуризации, в результате которой будут закрыты четыре студии. Тремя другими студиями стали Arkane Austin, Alpha Dog Studios и Roundhouse Games.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf

Ну и в рот им ноги. Что там было и на сколько это могло бы быть успешным мы уже вряд ли узнаем и повлиять на это тоже особо не можем. Ну будут другие студии с другими проектами и возможно даже им повезет выпустить что-то стоящее до того, как их купит майкрософт и все изгадит.

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Русик_96

ну поплачь)

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