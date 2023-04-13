Анонсирована очаровательная приключенческая ролевая игра Evil Wizard для ПК и консолей ©

Сегодня разработчик Rubber Duck Games и издатель E-Home Entertainment сообщили, что их наполненная юмором ролевая игра Evil Wizard скоро появится на ПК с Windows, Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. В этом уникальном приключенческом ролевом боевике игроки выступают в роли побежденного финального босса, только что закончившего унизительную битву с героем и жаждущего мести.

Это стремление к мести проведет вас через очаровательные пиксельные окружения, до краев заполненные полчищами врагов, которых вам нужно одолеть, чтобы вернуть то, что принадлежит вам. Когда-то вы были могущественным волшебником, но ваша битва лишила вас ваших сил, и вам придется заново открывать их, чтобы проникнуть в свой замок и обрушить разрушительные заклинания на своих врагов.

«Мы очень рады познакомить игроков с причудливой игрой Evil Wizard и надеемся, что им понравится наш уникальный подход к жанру Action RPG», — сказал Кавка Ванг, директор по маркетингу E-Home. «Вы редко получаете рассказ о мести с точки зрения плохого парня, и нам удалось объединить юмористическую историю с захватывающим миром, полным глубоких сражений и секретов, которые нужно раскрыть».