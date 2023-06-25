Очаровательная приключенческая игра Evil Wizard выйдет на Switch и PlayStation в конце этого года ©

Разработчик Rubber Duck Games и издатель E-Home Entertainment объявили, что выпустят наполненную юмором ролевую игру Evil Wizard на PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch в четвертом квартале 2023 года. Версия для ПК также будет доступна в Epic Games Store в третьем квартале 2023 года.

Evil Wizard впервые был выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam 25 мая.

«Команда Evil Wizard создала уникальную, насыщенную действиями, иногда грубую и откровенно веселую игру, которой мы рады поделиться с игроками, — сказал Кавка Ванг, директор по маркетингу E-Home Entertainment. «Поклонникам ролевых экшенов понравится мир Evil Wizard, различные локации, боссы и развитие способностей».

Evil Wizard — это наполненная юмором ролевая игра с элементами метроидвании и тщательно проработанным пиксельным окружением. Как побежденный злодей, который едва выжил в жесткой битве, вам придется столкнуться с армией так называемых героев, чтобы вернуть то, что принадлежит вам по праву. Откройте для себя заново свои силы, проникните в собственный замок, обрушьте разрушительные заклинания и очистите родной дом от этих жалких отговорок врага.