Вампирский шутер с пушками под названием EvilVEvil уже доступен на PC

Шутер от первого лица, где вы сможете испытать на себе всю мощь и коварство вамиров. Сюжет игры разворачивается вокруг зловещего вампира Загреуса и его верных последователей, которые строят коварные планы по установлению своего господства.

Вам предстоит выбрать одного из уникальных персонажей-вампиров и отправиться на охоту, чтобы раскрыть замыслы врага и положить конец его злодеяниям. Каждый из доступных героев обладает своими неповторимыми способностями и стилем игры. Будь то ловкий ассасин, неудержимый берсерк или таинственный чародей — выберите того вампира, который наилучшим образом соответствует вашей тактике боя.

Развитие персонажа — важная часть игрового процесса EvilVEvil. По мере прохождения вы сможете усиливать сильные стороны своего героя и устранять его слабости с помощью могущественных артефактов. Это позволит создать идеального воина-вампира, который будет доминировать на поле битвы.

Не менее важную роль играет и арсенал игры, который впечатляет разнообразием смертоносного оружия — от современных пистолетов-пулемётов до древних реликвий ночи. Выберите то, что подходит вашему стилю игры: хаотичную скорострельность автоматов или элегантную точность револьверов. Каждое оружие уникально и позволяет по-разному подходить к уничтожению врагов.