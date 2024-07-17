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EvilVEvil 16.07.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.3 3 оценки

Вампирский шутер с пушками под названием EvilVEvil уже доступен на PC

Simple Jack
Новости

Теперь у нас есть возможность стать могущественными вампирами, сразиться с множеством врагов и раскрыть темный заговор, так как выпущен шутер от первого лица EvilVEvil.

Официальный релиз шутера от первого лица EvilVEvil уже состоялся на ПК. Мы можем принять участие в игре в одиночку или с друзьями, играя за вампиров, выполняя разнообразные миссии и уничтожая противников.

В игре представлены уникальные способности трех персонажей – Виктории, Леона и Машаки, а также возможность использовать мощные артефакты, настраивать оружие, раскрывать заговор, противостоять злодею Загреусу и его сторонникам, а также наслаждаться кровавой битвой и зажигательной музыкой.

EvilVEvil – шутер про вампиров с оружием доступен на ПК в Steam по цене 710 рублей. Кроме того, сегодня, 17 июля, вы можете бесплатно получить DLC Retro Weapons Pack, включающий в себя четыре оружия – обрез, BAR-S 42, винтовка Ranch, Ivanov RPK.

Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S будут доступны только в начале 2025 года.

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