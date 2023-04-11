Evolve 09.02.2015
7.4 1 213 оценок

Что мертво, умереть не может: После пяти лет страданий серверы Evolve наконец-то будут закрыты раз и навсегда

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Gruz_
Новости

2K объявил о планах навсегда закрыть серверыпечально известного асимметричного шутера Evolve (Left 4 Dead, Back 4 Blood) от Turtle Rock Studios.

Напомним, что разработчики перевели Evolve на условно-бесплатную модель в июле 2016 года и отключили выделенные серверы в сентябре 2018-го, оставив только вариант подключения через одноранговую сеть (и только на ПК). В начале 2022 года исчезла и эта опция, но уже летом, из-за многочисленных просьб фанатов, 2K вернула поддержку P2P, а также систему матчмейкинга и контейнеры с косметическими предметами.

Как было объявлено, 5 июня этого года мультиплеер условно-бесплатной Evolve Stage 2 будет отключен, а уже 6 июля последует закрытие доступа к игре через пиринговую сеть и постоянное закрытие серверов.

"Мы ценим поддержку и энтузиазм нашего сообщества Evolve в течение последних нескольких месяцев, но пришло время направить наши ресурсы на другие проекты", - сопровождает свое объявление 2K.

Evolve дебютировала на PC, PS4 и Xbox One в феврале 2015 года. Несмотря на успех условно бесплатной версии (более миллиона новых игроков), Turtle Rock Studios прекратила работу над игрой в октябре 2016 года по решению 2K.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Arlekino0

Жаль конечно, но итог был очевиден изначально, жалко конечно что они под общий ажиотаж от включения p2p соединения не анонсировали ребут или вторую часть.
Но пусть спит спокойно, хорошая игра была.

3
Staphylococcus XX
3
Нейтан Дрейк

Back 4 blood следующая?

3
AntonToxa

Классная игра была.. со своей задумкой. На моей памяти подобных игр не было.

2
Олег Дудин

Хм. Это сервера ещё долго проработали.

2
Big and Fat

"а уже 6 июля последует закрытие доступа к игре через пиринговую сеть и постоянное закрытие серверов."

И зачем так по свинки поступать? Пусть кто хочет, играет хоть своей компанией.

1
unguided4m

https://3dnews.ru/1084835/chto-mertvo-umeret-ne-mozhet-posle-pyati-let-mucheniy-servery-evolve-nakonets-otklyuchat-raz-i-navsegda

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