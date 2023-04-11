Что мертво, умереть не может: После пяти лет страданий серверы Evolve наконец-то будут закрыты раз и навсегда ©

2K объявил о планах навсегда закрыть серверыпечально известного асимметричного шутера Evolve (Left 4 Dead, Back 4 Blood) от Turtle Rock Studios.

Напомним, что разработчики перевели Evolve на условно-бесплатную модель в июле 2016 года и отключили выделенные серверы в сентябре 2018-го, оставив только вариант подключения через одноранговую сеть (и только на ПК). В начале 2022 года исчезла и эта опция, но уже летом, из-за многочисленных просьб фанатов, 2K вернула поддержку P2P, а также систему матчмейкинга и контейнеры с косметическими предметами.

Как было объявлено, 5 июня этого года мультиплеер условно-бесплатной Evolve Stage 2 будет отключен, а уже 6 июля последует закрытие доступа к игре через пиринговую сеть и постоянное закрытие серверов.

"Мы ценим поддержку и энтузиазм нашего сообщества Evolve в течение последних нескольких месяцев, но пришло время направить наши ресурсы на другие проекты", - сопровождает свое объявление 2K.

Evolve дебютировала на PC, PS4 и Xbox One в феврале 2015 года. Несмотря на успех условно бесплатной версии (более миллиона новых игроков), Turtle Rock Studios прекратила работу над игрой в октябре 2016 года по решению 2K.