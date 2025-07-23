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Ex Sanguis 2025 г.
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху
4 2 оценки

Кровь, стиль и тактика: пошаговая стратегия Ex Sanguis зовёт тестеров в Steam

butcher69 butcher69

Ex Sanguis — стильная и мрачная пошаговая стратегия от создателей Othercide — готовится к следующему этапу развития. После эффектного анонса на Tacticon разработчики из Lightbulb Crew ищут тестеров на Steam, чтобы получить живую обратную связь и отполировать игру до блеска.

Визуально Ex Sanguis сохраняет фирменную эстетику предыдущего проекта, но делает её ещё более выразительной — на этот раз с акцентом на кровь как центральный мотив. В игре каждый бой — это сложная головоломка, где важно не только правильно выбрать момент для удара, но и грамотно использовать окружение: взрывоопасные объекты, укрытия и рельеф дают массу тактических возможностей.

Новинка предложит процедурные уровни, систему риска и награды и продуманный прогресс, позволяющий выбирать собственный стиль игры — от осторожного сбора ресурсов до лобовой атаки на боссов. Даже провал принесёт опыт: элемент roguelike позволяет сохранять прогресс между сессиями.

Желающие первыми погрузиться в стильный кошмар Ex Sanguis уже могут подать заявку на участие в тестировании через Steam. Дата релиза пока не объявлена.

7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Alex40001

чет такой нуарный мусор я гдето видел только мобы там не красные а черные

Othercide

3
Talendor3

так написано же что те же разрабы

Илья171981

выглядит как г авно. не интересно. Когда там уже выйдет Crosswind

2
нитгитлистер

судя по описанию это что-то с тонной всяких нюансов циферок и взаимосвязей в которых надо долго разбираться. в общем на любителя игра

Alex40001

упрощенка шлак пиу пиу

1
MY4EHNK

Крайне плохая копия Othercide.
Даже красные шарфики такие же.

Пользователь ВКонтакте

Крайне плохая копия Othercide.
Даже красные шарфики такие же. // Алексей Краев

Talendor3

Визуал конечно капец, как будто какой то артемий лебедев делал