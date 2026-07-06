Разработчики хардкорной ролевой игры Exanima анонсировали обновлённую систему сохранений и переработку боевой механики

Студия Bare Mettle Entertainment опубликовала свежий производственный отчет под названием «Кофейный дневник», в котором поделилась планами по развитию своего мрачного изометрического экшена Exanima. После череды мелких технических исправлений авторы временно приостановили выпуск еженедельных патчей ради подготовки более масштабного апдейта. Главным нововведением грядущей сборки станет долгожданная система сохранения прогресса персонажа сразу после прохождения через порталы. Разработчики заверяют, что они уже очень близки к финалу и планируют завершить внутренние тесты новой механики в течение недели.

Внедрение новой структуры сохранений оказалось сложным процессом, параллельно с которым команда успела реализовать целый ряд других важных игровых функций. Авторы умышленно отказываются раскрывать подробности грядущего контента во избежание серьезных сюжетных спойлеров. Тем не менее, создатели подчеркнули, что новые скрытые механики, эффекты и переработка искусственного интеллекта призваны придать глубину различным ключевым моментам истории. Грядущие изменения поставят перед пользователями новые цели, сделают игровой процесс более значимым и добавят важные стратегические элементы при выборе тактики прохождения.

Помимо этого, студия подробно изучила отзывы сообщества и составила конкретный план действий по масштабному улучшению боевой системы. Разработчики признали, что, несмотря на высокую динамику и физическую свободу действий, текущим сражениям сильно не хватает разнообразия жизнеспособных тактик и уникальных стилей игры. В течение следующих нескольких месяцев проект начнет постепенно получать небольшие обновления, которые добавят в экшен новые приемы, навыки и боевые механики для создания вариативных сборок персонажей. Первые результаты этой работы геймеры смогут оценить уже через несколько дней, когда создатели опубликуют официальный список изменений для первого сопроводительного мини-патча.

На текущий момент эта уникальная физическая ролевая игра официально находится в стадии раннего доступа исключительно на персональных компьютерах в цифровом магазине Steam. Информации о возможном переносе проекта на домашние консоли PlayStation, Xbox или Nintendo Switch разработчики не предоставляли, так как все ресурсы независимой студии сосредоточены на доработке ПК-версии.