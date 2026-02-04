[EXE.CUTOR] Три надежных помощника для вашего путешествия

В игре «EXE.CUTOR» от разработчиков Team A.S.K.S (издатель Krafton Jungle Game Lab), бесплатный релиз которой состоится 5 февраля в Steam, дебютируют три новых персонажа-помощника (Supporters).

Эти персонажи будут встречаться в зонах случайных событий на карте узлов (Node Map). Они играют ключевую роль, помогая оптимизировать вашу систему и ускоряя прогресс. Игроки смогут выбирать их помощь, чтобы выстраивать разнообразные и уникальные стратегии.

Кроме того, дизайн этих помощников напоминает «неких существ», уже обитающих в системе игры. Разгадка их истинной личности и истории через диалоги во время событий станет еще одной интересной особенностью, которая украсит ваше прохождение.