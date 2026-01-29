[Системное уведомление] Загрузка данных: геймплей-трейлер EXE.CUTOR

Добро пожаловать, пользователи.
В преддверии официального запуска системы, намеченного на 5 февраля, мы публикуем видео, демонстрирующее реальный игровой процесс <EXE.CUTOR>.
«Завершайте линии и стирайте врагов».
<EXE.CUTOR> — это не просто головоломка. Это стратегия выживания.
Ознакомьтесь с ключевыми протоколами системы:
- Анализ паттернов: Изучайте схемы атак противников и активируйте модули защиты, чтобы превратить сбой в возможность.
- Контроль системы: Простого размещения блоков недостаточно. Вращайте саму сетку или извлекайте данные, чтобы создать новое пространство для маневра.
- Эволюция вооружения: Улучшайте блоки и синтезируйте снаряжение. Создайте свой оптимизированный билд, чтобы добраться до главного босса.
Вас ждет мир глубокой стратегии, выходящий за рамки простой рутины.
Добавьте проект в список желаемого прямо сейчас, чтобы получить доступ в день релиза!
Какая-то...
Обратная связь всегда приветствуется! Как, по-вашему, сделать игру лучше?
Да все норм
Жанр у игры очень нишевый
В такое разве что только на телефонах играть
Спасибо за мнение! На данный момент мы сосредоточены на версии для Steam, но обязательно подумаем и о мобильной адаптации.
Хотя управление действительно простое, сама игра требует глубокого стратегического мышления. Мы старались сделать так, чтобы игровой процесс был насыщенным и требовал планирования, поэтому верим, что он доставит удовольствие и игрокам на ПК. :)
что это