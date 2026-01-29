ЧАТ ИГРЫ
EXE.CUTOR 04.02.2026
Логические, Инди, Условно-бесплатная
5.2 10 оценок

[Системное уведомление] Загрузка данных: геймплей-трейлер EXE.CUTOR

ASKS ASKS

Добро пожаловать, пользователи.
В преддверии официального запуска системы, намеченного на 5 февраля, мы публикуем видео, демонстрирующее реальный игровой процесс <EXE.CUTOR>.

«Завершайте линии и стирайте врагов».

<EXE.CUTOR> — это не просто головоломка. Это стратегия выживания.
Ознакомьтесь с ключевыми протоколами системы:

  • Анализ паттернов: Изучайте схемы атак противников и активируйте модули защиты, чтобы превратить сбой в возможность.
  • Контроль системы: Простого размещения блоков недостаточно. Вращайте саму сетку или извлекайте данные, чтобы создать новое пространство для маневра.
  • Эволюция вооружения: Улучшайте блоки и синтезируйте снаряжение. Создайте свой оптимизированный билд, чтобы добраться до главного босса.

Вас ждет мир глубокой стратегии, выходящий за рамки простой рутины.
Добавьте проект в список желаемого прямо сейчас, чтобы получить доступ в день релиза!

Комментарии:  5
J a r v i s

Какая-то...

ASKS

Обратная связь всегда приветствуется! Как, по-вашему, сделать игру лучше?

Угрюмый_Кот ASKS

Да все норм

Жанр у игры очень нишевый

В такое разве что только на телефонах играть

ASKS Угрюмый_Кот

Спасибо за мнение! На данный момент мы сосредоточены на версии для Steam, но обязательно подумаем и о мобильной адаптации.

Хотя управление действительно простое, сама игра требует глубокого стратегического мышления. Мы старались сделать так, чтобы игровой процесс был насыщенным и требовал планирования, поэтому верим, что он доставит удовольствие и игрокам на ПК. :)

dmbarar

что это