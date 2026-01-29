[Системное уведомление] Загрузка данных: геймплей-трейлер EXE.CUTOR

Добро пожаловать, пользователи.

В преддверии официального запуска системы, намеченного на 5 февраля, мы публикуем видео, демонстрирующее реальный игровой процесс <EXE.CUTOR>.

«Завершайте линии и стирайте врагов».

<EXE.CUTOR> — это не просто головоломка. Это стратегия выживания.

Ознакомьтесь с ключевыми протоколами системы:

Анализ паттернов: Изучайте схемы атак противников и активируйте модули защиты, чтобы превратить сбой в возможность.

Контроль системы: Простого размещения блоков недостаточно. Вращайте саму сетку или извлекайте данные, чтобы создать новое пространство для маневра.

Эволюция вооружения: Улучшайте блоки и синтезируйте снаряжение. Создайте свой оптимизированный билд, чтобы добраться до главного босса.

Вас ждет мир глубокой стратегии, выходящий за рамки простой рутины.

Добавьте проект в список желаемого прямо сейчас, чтобы получить доступ в день релиза!