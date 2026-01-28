Уникальная механика пазлов и Киберпанк - опубликован первый трейлер EXE.CUTOR

Представлен первый трейлер киберпанк-рогалика EXE.CUTOR с уникальной механикой пазлов, разработанного инди-командой из 5 человек!
Издатель Jungle Game Lab и команда Team A.S.K.S представили киберпанк-рогалик EXE.CUTOR, использующий знакомую, но сочетающуюся с уникальной механикой систему блочных пазлов!
Игра выйдет бесплатно в Steam 5 февраля 2026 года.
Вам предстоит выполнить неофициальный заказ по уничтожению неконтролируемого вируса, порожденного списанным ИИ. Вместе с надежным партнером 'Хомка', ваша миссия — сражаться с врагами, достичь глубин системы и устранить носителя вируса. Не беспокойтесь в случае неудачи. Вы можете бесконечно повторять попытки через повторное подключение.
EXE.CUTOR — это пошаговая стратегия. Собирайте линии из блоков данных, чтобы активировать снаряжение, созданное Хомкой, и атаковать врагов. Изучайте паттерны врагов и выбирайте лучшую стратегию для каждого хода.
Кроме того, выбирая путь на карте, вам предстоит решать: синтезировать снаряжение или усиливать блоки. Каждое мгновение — это череда решений. Создайте свою уникальную синергию снаряжения, сокрушите врагов и одержите победу!
Выглядит прикольно.
Спасибо за внимание!
смотрится занятно. ждем релиз))
Спасибо, команда разработчиков все еще разрабатывается для лучшего искусства и системы!
Вращение сетки выглядит просто пушка!