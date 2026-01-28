Уникальная механика пазлов и Киберпанк - опубликован первый трейлер EXE.CUTOR

Представлен первый трейлер киберпанк-рогалика EXE.CUTOR с уникальной механикой пазлов, разработанного инди-командой из 5 человек!

Издатель Jungle Game Lab и команда Team A.S.K.S представили киберпанк-рогалик EXE.CUTOR, использующий знакомую, но сочетающуюся с уникальной механикой систему блочных пазлов!

Игра выйдет бесплатно в Steam 5 февраля 2026 года.

Вам предстоит выполнить неофициальный заказ по уничтожению неконтролируемого вируса, порожденного списанным ИИ. Вместе с надежным партнером 'Хомка', ваша миссия — сражаться с врагами, достичь глубин системы и устранить носителя вируса. Не беспокойтесь в случае неудачи. Вы можете бесконечно повторять попытки через повторное подключение.

EXE.CUTOR — это пошаговая стратегия. Собирайте линии из блоков данных, чтобы активировать снаряжение, созданное Хомкой, и атаковать врагов. Изучайте паттерны врагов и выбирайте лучшую стратегию для каждого хода.

Кроме того, выбирая путь на карте, вам предстоит решать: синтезировать снаряжение или усиливать блоки. Каждое мгновение — это череда решений. Создайте свою уникальную синергию снаряжения, сокрушите врагов и одержите победу!