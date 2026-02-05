В Steam вышла бесплатная игра EXE.CUTOR

Здравствуйте, вас приветствует команда A.S.K.S.

Сегодня, 5 февраля, наша стратегическая игра-головоломка EXE.CUTOR официально вышла в Steam и доступна абсолютно бесплатно.

Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто следил за процессом разработки и поддерживал нас все это время.

EXE.CUTOR сочетает в себе знакомую механику головоломок с глубокими стратегическими элементами, и любой желающий может насладиться ею бесплатно. Вся наша команда вложила в этот проект много страсти и усилий, поэтому мы искренне надеемся, что игра вам понравится.

Если во время игры вы столкнетесь с ошибками или у вас появятся предложения, пожалуйста, напишите нам на почту, указанную ниже. Мы постараемся оперативно всё проверить.

📧 Вопросы и обратная связь: exe.cutor0114@gmail.com

Каждая загрузка и каждый оставленный вами отзыв — это огромная поддержка для нашей команды разработчиков.

Надеемся на ваш интерес и приятной игры!

Спасибо.

[Скачать в Steam]