Новый издатель для киберпанк-вестерна ExeKiller: студия Paradark Studio заключила соглашение с 505 Games

Разработчики из Paradark Studio официально объявили о заключении партнёрского соглашения с крупной издательской компанией 505 Games. Новый партнёр возьмёт на себя обязанности по выпуску и продвижению амбициозного экшена ExeKiller на персональных компьютерах. На данный момент игра создаётся для цифрового магазина Steam, а подписание договора стало важнейшим этапом в истории производства проекта.

Ранее ExeKiller уже имела соглашение с другой компанией, однако прежний партнёр принял решение полностью уйти из сферы игрового издательства. Авторам потребовалось дополнительное время, чтобы тщательно изучить рынок и найти для своего проекта новый подходящий дом. Заключение сделки с 505 Games обеспечит команду дополнительной поддержкой, ресурсами и расширенными возможностями для реализации творческих идей.

Разработчики отдельно поспешили успокоить игровое сообщество и подчеркнули, что состав команды создателей остаётся абсолютно прежним. Авторы сохраняют полный контроль над производством и продолжают самостоятельно полировать ключевые механики. Кинематографичный мир, нелинейный сюжет, детективные расследования, система значимых моральных выборов и охота за головами по-прежнему остаются главным фундаментом ExeKiller.

В ближайшее время авторы пообещали вернуться к регулярной публикации дневников разработчиков и свежих геймплейных демонстраций. Отслеживать этапы производства и добавить научно-фантастический вестерн в список желаемого можно на официальной странице в Steam.