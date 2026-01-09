Постапокалиптический ретро-вестерн ExeKiller получил новый трейлер с обзором геймплея

Paradark выпустила новый трейлер своего грядущего экшен-шутера от первого лица ExeKiller, который дает нам подробный обзор различных игровых систем и типов выбора, которые игроки могут сделать во время игры. Трейлер был показан во время недавней презентации New Game+.

Среди игрового процесса, показанного в трейлере, были стрельба, вождение, рукопашный бой и даже некоторые элементы паркура. Разработчики отметили, что ключевой особенностью шутера является то, что он поощряет любопытство, делая акцент на исследовании, но при этом не ведет игрока за руку, направляя его к следующим целям.

Игроки берут на себя роль Экзекиллера, по имени Дензел Феникс. В мире игры Экзекиллер — это охотник за головами, работающий на мегакорпорацию Helion. Часть работы Феникса — выслеживать беглецов и возвращать их души. В соответствии с киберпанковской тематикой игры, эти «беглецы» — это люди, пытающиеся сбежать из системы.

В перерывах между заданиями игроки могут отдохнуть в огромной Башне, которая также служит штаб-квартирой Helion. В Башне Феникс может принимать новые контракты, улучшать своё снаряжение и готовиться к миссиям. Общая структура игрового процесса будет основана на главах, и игроки будут продвигаться по сюжету в зависимости от типов выполняемых ими миссий.

Покинув башню, игроки отправятся исследовать выжженную пустыню, которая когда-то была Нью-Йорком этой вселенной, и её окрестности. Основным средством передвижения является сильно модифицированный автомобиль, разработанный для защиты от жары и радиации. В автомобиле также размещены такие инструменты, как компьютер, дополнительное хранилище и радио для прослушивания музыки.

Хотя бои будут играть важную роль в игровом процессе ExeKiller, выживание также является важным аспектом, на который игрокам придётся обратить внимание. Место в инвентаре ограничено, и игрокам нужно быть осторожными с тем, что они подбирают и носят с собой. Управление инвентарём будет осуществляться через интерфейс, основанный на классических играх, таких как Resident Evil 4, и игрокам придётся размещать все свои вещи в доступном пространстве. Помимо оружия, игроки также будут иметь доступ к таким инструментам, как отмычки, а также кибернетическим имплантам, которые можно использовать для поиска спрятанных предметов в окружающей среде.

Эти инструменты будут особенно полезны, поскольку сами миссии будут нелинейными, предоставляя игрокам большую свободу действий для выполнения контракта любым удобным для них способом: будь то скрытное передвижение или атака с применением огнестрельного оружия.

ExeKiller выйдет на ПК через Steam, но дата релиза пока неизвестна.