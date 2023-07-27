Геймплейный трейлер скоростного шутера от третьего лица EXILEDGE ©

Enigmatrix выпустила геймплейный трейлер ChinaJoy 2023 для EXILEDGE, своего высокоскоростного шутера от третьего лица, разрабатываемого для PlayStation 5 в рамках программы Sony Interactive Entertainment Shanghai по инкубации игр PlayStation China Hero Project.

EXILEDGE — это скоростной шутер от третьего лица нового поколения. Эта игра создана Unreal Engine, объединяя элементы стрельбы и действия в новую форму боевого геймплея. Он показывает вымышленное фэнтези с точки зрения и культурного контекста китайских разработчиков, с уникальным взглядом на мир и стилем повествования. Мировоззрение разворачивается на планете, покрытой только океаном и конструкциями. Игрок выступает в роли молодого «башенного ныряльщика» с загадочным прошлым. Разберитесь с врагами в огромных и загадочных сооружениях и начните захватывающее приключение. Проект принесет глобальным игрокам уникальный захватывающий опыт с множеством шокирующих тематических чудес и освежающим ощущением работы.