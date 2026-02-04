Экранизация хоррора The Exit 8 вышла в "цифре"

В российских онлайн-кинотеатрах вышел психологический ужастик «Выход 8» — экранизация японской хоррор-игры The Exit 8 2023 года. По сюжету парень попадает в подземный переход токийского метро, из которого не может выбраться. Герой должен тщательно изучать окружение и избегать аномалий: если впереди есть нечто необычное, нужно повернуть назад, в противном случае временная петля запустится с самого начала. Чтобы в итоге добраться до конца перехода, парню необходимо безошибочно пройти петлю целых 8 раз.

«Выход 8» стал первой адаптацией видео игры, которую показали на Каннском кинофестивале. Первый показ прошел еще в мае 2025 года, а в мировой прокат картину выпустили в конце августа, причем в России на день раньше, чем в Японии. Режиссером выступил Гэнки Кавамура («Сотня цветов»), который обычно продюсирует аниме, включая хиты Макото Синкая — «Твое имя» и «Судзумэ, закрывающая двери». Главную роль в «Выходе 8» сыграл Кадзунари Ниномия («Письма с Иводзимы»).

Критики сравнили картину с культовыми произведениями — сказкой «Алиса в Стране чудес», сериалом «Игра в кальмара» и фильмами «Куб» и «Сияние». На портале Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 97% у прессы и 73% среди зрителей.

Игра The Exit 8 вышла 29 ноября 2023 года и доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК, включая версию для VR. За короткое время она набрала более 1,4 миллиона скачиваний и получила в основном положительные отзывы: в Steam 93% из 9,5% тыс. оценок — положительные.