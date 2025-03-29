Фильм по мотивам хоррора The Exit 8 получил первый трейлер

The Exit 8, популярный японский инди-хоррор, получит полнометражную экранизацию, и теперь мы можем взглянуть на ее первый трейлер. Фильм выйдет в Японии 29 августа, а дата международного релиза пока неизвестна.
В оригинальной игре игрок оказывается в подземном переходе, где реальность искажена, а выход — это загадка. Чтобы выбраться, нужно следить за аномалиями: если все кажется нормальным — двигаться вперед, а если замечены странности — возвращаться назад. Ошибки могут стоить свободы.
Главную роль в фильме исполнит Кадзунари Ниномия (Assassination Classroom). Пока остается вопрос: сможет ли фильм передать ту же давящую атмосферу, что и игра?
Самое страшное в трейлере - это переигрывающий актёр.
Ну это-ж ускоглазики, они всегда так на "эмоциях" Т.е. для них это даже нормальное состояние.
Фига, по инди игре фильмец сняли.
А были ли такие фильмы? Яб посмотрел. Идея то прикольная.
Анамалии прям новый тренд, правда как быстро появился так и тухнет. Вот хз как они это в фильме покажут- сон собаки, VR или что они еще придумают, но жду.
во, творчество вдохновило на творчество - чтото нормальное !
норм движуха
Игра как день сурка?
Эта игра сомнительна к прохождению, а уж фильм по ней снимать вообще не стоит того.