Фильм по мотивам хоррора The Exit 8 получил первый трейлер

The Exit 8, популярный японский инди-хоррор, получит полнометражную экранизацию, и теперь мы можем взглянуть на ее первый трейлер. Фильм выйдет в Японии 29 августа, а дата международного релиза пока неизвестна.

В оригинальной игре игрок оказывается в подземном переходе, где реальность искажена, а выход — это загадка. Чтобы выбраться, нужно следить за аномалиями: если все кажется нормальным — двигаться вперед, а если замечены странности — возвращаться назад. Ошибки могут стоить свободы.

Главную роль в фильме исполнит Кадзунари Ниномия (Assassination Classroom). Пока остается вопрос: сможет ли фильм передать ту же давящую атмосферу, что и игра?