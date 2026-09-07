Продажи The Exit 8 превысили 3 миллиона копий - за последний год аудитория необычного хоррора выросла ещё на треть

Издатель PLAYISM и разработчик KOTAKE CREATE объявили о новом коммерческом достижении The Exit 8. Продажи необычного приключенческого хоррора превысили три миллиона копий на всех платформах. Особенно примечательно, что последний миллион игра набрала примерно за год — отметка в два миллиона была достигнута в августе 2025-го.

The Exit 8 дебютировала 29 ноября 2023 года на PC в Steam и постепенно добралась практически до всех актуальных платформ. Весной 2024-го игра появилась на Nintendo Switch, позднее вышла на PlayStation 5 и PlayStation 4, а в 2025 году добралась до Xbox Series, мобильных устройств и Nintendo Switch 2.

Основой The Exit 8 стала предельно простая концепция. Игрок оказывается в зацикленном японском подземном переходе и должен внимательно изучать окружение. Если на пути появляется аномалия, необходимо развернуться, а если всё выглядит нормально — продолжать идти вперёд. Ошибка возвращает героя назад, поэтому успех напрямую зависит от наблюдательности.

Минималистичная идея неожиданно превратила проект KOTAKE CREATE в заметный международный хит и породила целую волну игр с похожей механикой поиска аномалий. Популярность The Exit 8 вышла и за пределы игровой индустрии: 29 августа 2025 года состоялась премьера полнометражной экранизации.

Три миллиона проданных копий показывают, что интерес к проекту сохраняется спустя почти три года после первоначального релиза. Для небольшой экспериментальной игры с крайне простой основой это особенно показательный результат.