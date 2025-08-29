The Exit 8: игра и фильм встречаются - новое обновление в честь премьеры

Студия Kotake Create выпустила обновление для психологического хоррора The Exit 8, приуроченное к старту проката одноимённого фильма в России. В игру добавлены новые аномалии, однако разработчики не раскрыли подробностей — теперь игрокам самим предстоит искать свежие странности в бесконечном подземном переходе токийского метро.

The Exit 8 — короткий, но атмосферный хоррор, где каждое решение имеет значение. Задача игрока — заметить малейшие нарушения в окружающей среде и решить: идти вперёд или вернуться назад. Ошибка может стоить свободы. Игра быстро завоевала признание: в российском Steam её цена составляет всего 115 рублей, а рейтинг — внушительные 91% положительных отзывов.

Фильм «Выход 8», созданный режиссёром Гэнки Кавамурой и выпущенный компанией «Про:взгляд», стал экранизацией игры. Ранее Кавамура работал продюсером над анимационными хитами Макото Синкая и Мамору Хосоды. Картина уже успела побывать на Каннском кинофестивале, где получила положительные отклики критиков и вошла в официальную программу — став первой экранизацией видеоигры в истории фестиваля.

Теперь The Exit 8 существует в двух формах — как игра и как фильм, объединяя геймеров и любителей кино в одном тревожном и загадочном мире.