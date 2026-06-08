Exo Rally Championship уже вышла в Steam: ралли по инопланетным мирам бросает вызов даже ветеранам жанра

Любителям хардкорных гонок стоит обратить внимание на Exo Rally Championship — необычный симулятор внедорожных ралли получил внезапный релиз в Steam. Игра от студии Exbleative предлагает не просто соревнования на бездорожье, а экстремальные заезды по опасным экзопланетам, где против игрока работают не только соперники, но и сама окружающая среда.

Разработчики называют Exo Rally Championship самым опасным раллийным чемпионатом в галактике, и описание выглядит вполне убедительно. Игрокам предстоит управлять футуристическими вездеходами, оснащёнными реактивными двигателями, преодолевать процедурно генерируемые трассы и бороться с разрушительными погодными условиями, экстремальными температурами и сложным рельефом.

Особый акцент сделан на реалистичной физике. Модели шин, подвески, трансмиссии и повреждений должны сделать каждую ошибку ощутимой. Дополнительную глубину добавляют реактивные ускорители, позволяющие корректировать движение в воздухе и преодолевать особенно опасные участки маршрута.

Карьерный режим вдохновлён реальными соревнованиями вроде Dakar и Baja, но переносит их концепцию в научно-фантастический антураж. Игрокам предстоит развивать свою команду, ремонтировать технику, настраивать характеристики транспорта и постепенно пробиваться к титулу чемпиона.

На фоне множества аркадных гонок Exo Rally Championship выглядит как редкая попытка совместить серьёзный симулятор ралли с космической фантастикой. Такое сочетание встречается нечасто, поэтому проект вполне может заинтересовать как поклонников сложных гоночных игр, так и любителей необычных научно-фантастических миров.

Сейчас игра доступна в Steam со скидкой 25%, которая действует до 21 июня. После этого её стоимость увеличится до стандартной цены.