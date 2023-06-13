Езда по инопланетному бездорожью в трейлере Exo Rally Championship ©

Команда, стоящая за Exo One, игрой, в которой нужно упиваться драматическими фантастическими пейзажами, летая и катаясь на странном корабле по чужим планетам, объявила о выпуске спин-оффа. Exo Rally Championship - это гоночная игра на инопланетном бездорожье, в которой вам предстоит промчаться по экзопланетам на шестиколесном автомобиле с маневренными двигателями. Парите над мирами с низкой гравитацией! Уклоняйтесь от метеоритного дождя!

Разработчики Exbleative утверждают, что режим карьеры в Exo Rally Championship "основан на реальных ралли, баха и дакар", а также позволяет настраивать, тюнинговать и ремонтировать космический автомобиль. Планеты и этапы также генерируются процедурно, что, я полагаю, означает бесконечное пространство для исследования. Многое может зависеть от того, насколько хороши генерируемые этапы.

Exo Rally Championship выйдет на Steam в 2024 году.

"После создания Exo One мне очень захотелось исследовать передвижение по другим мирам под совершенно другим углом", - сказал в пресс-релизе руководитель Exo Джей Уэстон. "В игре Exoplanetary rally собраны все элементы экзопланеты, и вам предстоит встретиться с ними лицом к лицу - ее гравитация, рельеф, погода, атмосфера и бесконечные опасности. Каждый аспект планеты материально влияет на ваш ровер и ваше время, подталкивая вас опасно близко к пределу."