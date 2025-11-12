Студия Sharkmob объявила о сокращениях и реструктуризации, разработка Exoborne продолжится

Студия Sharkmob, принадлежащая Tencent, подтвердила, что готовится к сокращению сотрудников в своем офисе в Мальмё. Руководство компании назвало это решение «трудным, но необходимым» шагом, связанным со сложной ситуацией в игровой индустрии. Реструктуризация направлена на то, чтобы сосредоточиться на разработке научно-фантастического шутера Exoborne и обеспечить устойчивое развитие компании.

Пока неизвестно, сколько именно сотрудников может быть уволено, поскольку процесс проходит внутренние консультации и обсуждается с профсоюзами по шведскому законодательству. Несмотря на это, разработка Exoborne продолжается — недавно проект прошел второй этап публичного тестирования, однако дата релиза пока не объявлена.

Ранее Sharkmob уже столкнулась с трудностями: в 2024 году компания закрыла свой лондонский офис после отмены неанонсированной игры. Новость о новых сокращениях вписывается в череду реструктуризаций в студиях Tencent, включая Funcom и The Outsiders, закрытую после выхода Metal: Hellsinger.