ExoCross - футуристические гонки по бездорожью для PlayStation и ПК, скоро появятся версии для Xbox

ExoCross, новая футуристическая гоночная игра по бездорожью, в которой рассказывается о десятках уникальных трасс и высокоскоростных гонках с беспилотными автомобилями на похожей на Землю планете под названием Протей, теперь доступна для PS4, PS5 и ПК через Steam, объявил разработчик iRacing.
Версии ExoCross для Xbox One и Xbox Series X | S, которые изначально появились в раннем доступе в Steam под названием DRAG: Outer Zones, будут доступны в ближайшие дни, согласно пресс-релизу, которым поделилась компания Racing sim.
ExoCross - кульминация многолетней разработки игр. Ее корни лежат в DRAG: Outer Zones, игре для раннего доступа Steam, которую iRacing приобрела в рамках покупки Orontes Games в конце 2021 года. Все игроки, которые приобрели версию DRAG: Outer Zones для раннего доступа Steam, автоматически были обновлены до завершенной версии ExoCross после ее выпуска сегодня.
Ключевые особенности включают:
- Физика 4CPT: Полностью смоделированные компоненты шасси и подвески, а также модель шин с мягким кузовом обеспечивают реалистичную передачу веса и недостаточную / избыточную поворачиваемость.
- Slipstream и усиления: отключайте питание в нужных местах, чтобы обогнать своих противников, или садитесь позади них, чтобы как можно быстрее зарядиться энергией.
- Три уникальных автомобиля: Сядьте за руль трех разных автомобилей, каждый из которых более сложный и мощный, чем предыдущий.
- Десятки трасс: сражайтесь на 19 различных трассах, каждая из которых доступна для гонок в обоих направлениях, в четырех уникальных биомах.
- Гонки с искусственным интеллектом и режим чемпионата: пройдите шесть гоночных серий, по две на машину, чтобы зарекомендовать себя как лучший гонщик в ExoCross, вступая в схватки со сложными противниками с искусственным интеллектом в течение 10 гоночных сезонов. Просто хочешь взять и поиграть? Выбери любую машину и трассу, какую захочешь, и отправляйся на трассу!
- Режим испытаний: пройдите 48 уникальных испытаний во всех четырех зонах и продемонстрируйте свою максимальную скорость в глобальной таблице лидеров.
- Онлайн-гонки: сразитесь с игроками со всего мира в различных испытаниях и кольцевых гонках, при этом голоса игроков определяют выбор каждой машины и трассы. Когда сообщество примет решение, хватит ли у вас навыков, чтобы извлечь максимум пользы из предстоящих раундов?
Всего 4 уникальные трассы поделенные на спецучастки. В Стиме уже полно негативных отзывов, которые указывают что эта игра имеет крайне скудный контент - 3 машины отличающиеся только скоростью и всего 4 трассы, а вождение больше аркадное, чего не ожидаешь от разрабов iRacing. И цена не соответствует тому что в итоге в игре. Как будь-то ранний доступ продолжился но уже с другим ценником
вот бы такое бездорожье в реальное бездорожье.
А вообще игра напомнила ROLLCAGE по декорациям.