ExoCross - футуристические гонки по бездорожью для PlayStation и ПК, скоро появятся версии для Xbox

ExoCross, новая футуристическая гоночная игра по бездорожью, в которой рассказывается о десятках уникальных трасс и высокоскоростных гонках с беспилотными автомобилями на похожей на Землю планете под названием Протей, теперь доступна для PS4, PS5 и ПК через Steam, объявил разработчик iRacing.

Версии ExoCross для Xbox One и Xbox Series X | S, которые изначально появились в раннем доступе в Steam под названием DRAG: Outer Zones, будут доступны в ближайшие дни, согласно пресс-релизу, которым поделилась компания Racing sim.

ExoCross - кульминация многолетней разработки игр. Ее корни лежат в DRAG: Outer Zones, игре для раннего доступа Steam, которую iRacing приобрела в рамках покупки Orontes Games в конце 2021 года. Все игроки, которые приобрели версию DRAG: Outer Zones для раннего доступа Steam, автоматически были обновлены до завершенной версии ExoCross после ее выпуска сегодня.

Ключевые особенности включают: