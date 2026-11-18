Исполнители главных ролей в космической ролевой игре Exodus — Карина Конти и Стивен Ойанг — дали интервью порталу IGN. Актёры озвучили и сыграли с помощью захвата движений женскую и мужскую версии протагониста Джуна Аслана. В беседе они поделились подробностями создания героя и вспомнили самые забавные моменты со съёмочной площадки.
Наибольший дискомфорт у обоих вызвали романтические сцены. Стивен Ойанг отметил, что включать обаяние на площадке захвата движений крайне трудно. На актёра надет обтягивающий костюм, а прямо перед лицом закреплена камера. Для Стивена этот опыт оказался весёлым, а вот Карина призналась, что не почувствовала в процессе ничего сексуального.
Ещё сложнее приходилось в студии озвучки, где страстные сцены записывали в одиночку перед микрофоном:
«Нам с Кариной приходилось подстраиваться друг под друга при записи любовных сцен. Без всякого захвата движений — ты просто стоишь в наушниках, а вся команда звукорежиссёров вынуждена это слушать. Мы записывались в разные сессии, но я помню, как сказал звуковикам: "Ребята, заранее прошу прощения за то, что вы услышите в ближайшие полторы минуты". Было ужасно неловко перед всеми, все эти вздохи и стоны — но в то же время очень смешно», — рассказал Стивен Ойанг.
Карина Конти в свою очередь отметила, что озвучка оказалась не менее сложной задачей, чем работа на площадке. Актрисе приходилось полностью полагаться на воображение в пустой комнате, а после завершения работы она старалась эмоционально отпустить роль:
«Тебе нужно поверить, что ты действительно находишься в том месте и переживаешь настоящий стресс. На деле же ты стоишь совсем одна в маленькой комнате с мягкими стенами перед микрофоном. Но когда моя работа заканчивается, я эмоционально дистанцируюсь от роли. Когда я впервые увидела женскую версию Джуна в игре, это было невероятное чувство. Я даже не воспринимаю её, как себя — просто очень крутой персонаж, в создании которого я приняла участие», — поделилась актриса.
Другие интересные детали из беседы:
- Заочное соперничество: Актёры впервые встретились лично только за неделю до интервью и намеренно не обсуждали свои образы. Ойанг рассказал, что мысленно соревновался с коллегой — услышав записи Конти, он старался выкладываться на полную в каждой сцене. Карине же в некоторых готовых роликах приходилось подгонять реплики под мимику мужской версии Джуна.
- Характер и свобода выбора: Постановщик кат-сцен Тал Пелег следил, чтобы при любом решении игрока Джун оставался самим собой. Герой искренне хочет спасти родную планету Лидон, но в зависимости от выбора игрока может вести себя как образцовый лидер или наломать дров.
- Реализм в подаче: Ойанг старался избегать театрального пафоса, чтобы фразы звучали как речь обычного человека. Особенно актёра увлекла тема релятивистского замедления времени во время космических перелётов, которое сильно меняет и самого Джуна, и людей вокруг него.