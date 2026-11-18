Исполнители главных ролей в космической ролевой игре Exodus — Карина Конти и Стивен Ойанг — дали интервью порталу IGN. Актёры озвучили и сыграли с помощью захвата движений женскую и мужскую версии протагониста Джуна Аслана. В беседе они поделились подробностями создания героя и вспомнили самые забавные моменты со съёмочной площадки.

Наибольший дискомфорт у обоих вызвали романтические сцены. Стивен Ойанг отметил, что включать обаяние на площадке захвата движений крайне трудно. На актёра надет обтягивающий костюм, а прямо перед лицом закреплена камера. Для Стивена этот опыт оказался весёлым, а вот Карина призналась, что не почувствовала в процессе ничего сексуального.

Ещё сложнее приходилось в студии озвучки, где страстные сцены записывали в одиночку перед микрофоном:

«Нам с Кариной приходилось подстраиваться друг под друга при записи любовных сцен. Без всякого захвата движений — ты просто стоишь в наушниках, а вся команда звукорежиссёров вынуждена это слушать. Мы записывались в разные сессии, но я помню, как сказал звуковикам: "Ребята, заранее прошу прощения за то, что вы услышите в ближайшие полторы минуты". Было ужасно неловко перед всеми, все эти вздохи и стоны — но в то же время очень смешно», — рассказал Стивен Ойанг.

Карина Конти в свою очередь отметила, что озвучка оказалась не менее сложной задачей, чем работа на площадке. Актрисе приходилось полностью полагаться на воображение в пустой комнате, а после завершения работы она старалась эмоционально отпустить роль:

«Тебе нужно поверить, что ты действительно находишься в том месте и переживаешь настоящий стресс. На деле же ты стоишь совсем одна в маленькой комнате с мягкими стенами перед микрофоном. Но когда моя работа заканчивается, я эмоционально дистанцируюсь от роли. Когда я впервые увидела женскую версию Джуна в игре, это было невероятное чувство. Я даже не воспринимаю её, как себя — просто очень крутой персонаж, в создании которого я приняла участие», — поделилась актриса.

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