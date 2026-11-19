Студия Archetype Entertainment опубликовала новый видеодневник, посвящённый научно-фантастической ролевой игре Exodus. В этом выпуске разработчики познакомили зрителей с артистами, подарившими голоса главному герою — Джуну Аслану: мужскую версию персонажа озвучил Стивен Оянг, а женскую сыграла Карина Конти.

Во время съёмок ролика актёры впервые встретились вживую и обсудили эволюцию протагониста. По сюжету Джун начинает свой путь простым собирателем утиля, однако вскоре вынужден оставить прежнюю жизнь позади, чтобы защитить свой дом и близких.

Особый упор в разговоре сделали на нелинейности повествования. Сценарий Exodus троится на разветвлённой системе диалогов с множеством вариантов реплик в каждой сцене, благодаря чему игроки смогут сами формировать характер персонажа — от жёсткого бойца до ироничного или романтичного лидера. Стивен Оянг также признался, что во время записи ориентировался на дубли Карины Конти, которой удалось органично соединить внутреннюю твёрдость и искреннюю эмоциональность.

Exodus является однопользовательской сюжетной экшен-RPG, события которой развернутся в далёком будущем. В статусе Странника (Traveler) Джуну предстоит исследовать отдалённые миры, сражаться с противниками из числа Небожителей (Celestials) и враждебных фракций людей, а также искать древние реликвии с целью спасения человечества.

Релиз игры запланирован на 7 апреля 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.