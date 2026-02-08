ЧАТ ИГРЫ
Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 292 оценки

Авторы Exodus чувствуют огромное давление: фанаты ждут новую космическую RPG уровня Mass Effect

IKarasik IKarasik

Команда Archetype Entertainment, основанная выходцами из BioWare, прекрасно понимает, насколько высоки ожидания вокруг их амбициозной научно-фантастической RPG Exodus. Разработчики открыто признают: аудитория соскучилась по масштабным космическим приключениям, а значит спрос будет максимальным.

Нарративный директор Дрю Карпишин, работавший над первыми двумя Mass Effect, говорит, что студия видит этот запрос и сама относится к числу таких же фанатов жанра. По его словам, возможность создать игру мечты — это шанс, который выпадает нечасто, но вместе с ним приходит и колоссальная ответственность. Игроки вправе рассчитывать на высочайшее качество, и планка, которую задали предыдущие хиты, постоянно растёт.

Карпишин подчёркивает: разработчики делают всё возможное, чтобы оправдать доверие. По его мнению, каждая новая крупная RPG обязана не просто повторять прошлые успехи, а поднимать уровень ещё выше.

Игровой директор Крис Кинг добавляет, что сам как игрок устал от предсказуемости многих серий. Ему хочется свежих, смелых идей и необычных впечатлений — именно такую альтернативу, по его словам, и стремится предложить Exodus. Команда рассчитывает заинтересовать аудиторию собственным взглядом на космическую оперу и открытый мир, отличающимся от того, что поклонники видели раньше.

Дата выхода Exodus пока не объявлена, но очевидно одно: ветераны жанра отлично знают, что им предстоит соответствовать очень серьёзным ожиданиям.

23
19
Комментарии:  19
Just-a-your-King

И получат они ее от совокотов)

11
antonborisov198

Который не могут делать не унылое гoвно?

13
Garris1304 antonborisov198

Их игры не унылое гoвно. Они просто душные

Alex40001

не факт что они выпустят что то годное у меня уже сомнения насчет их "пространства" да и по вахе

1
Andrey Nikiforov

А получат Старфилд😊

6
Сетеш

Меня устраивает

YouTube_GamesTezi

Эх, мне бы до Mass Effect добраться сначала, уж больно хвалят трилогию, особенно 1 и 2 часть. А там ещё говорят очень крутой Dragon Age Origins и довольно хороший Inquisition.

3
Властелин Сосцов

завидую)

3
Alex40001

ме1 2 да дао да инквизиция нет

3
kalavashok tribagov

масс эффект 3 тоже норм, хорошая пострелушка и очень неплохая игра на ностальгии

1
FairUlu

Мнения фанатов разделились. Уровень ME не оспаривается. А вот какой именно ME... Что ж, достойная загадка уровня Мыслители.

WishMe1uck

Расскажите про книги. Стоит за них браться, любителю фентези? Просто фантастику таких маштабов не читал.

Властелин Сосцов

делайте нормально, претензий ни у кого не возникнет, привыкли ранний доступ выкатывать и года три допиливать

Ивасик

Разрабы, внимательно изучите всё, что массово критиковали игроки в трилогии МЕ. Почитайте самые популярные фанфики в сети по МЕ. И поймёте, что ждут от новой игры. И воплотите это в реальность.

Кей Овальд

Так вы же сами свою игру так презентовали.