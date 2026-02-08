Авторы Exodus чувствуют огромное давление: фанаты ждут новую космическую RPG уровня Mass Effect

Команда Archetype Entertainment, основанная выходцами из BioWare, прекрасно понимает, насколько высоки ожидания вокруг их амбициозной научно-фантастической RPG Exodus. Разработчики открыто признают: аудитория соскучилась по масштабным космическим приключениям, а значит спрос будет максимальным.
Нарративный директор Дрю Карпишин, работавший над первыми двумя Mass Effect, говорит, что студия видит этот запрос и сама относится к числу таких же фанатов жанра. По его словам, возможность создать игру мечты — это шанс, который выпадает нечасто, но вместе с ним приходит и колоссальная ответственность. Игроки вправе рассчитывать на высочайшее качество, и планка, которую задали предыдущие хиты, постоянно растёт.
Карпишин подчёркивает: разработчики делают всё возможное, чтобы оправдать доверие. По его мнению, каждая новая крупная RPG обязана не просто повторять прошлые успехи, а поднимать уровень ещё выше.
Игровой директор Крис Кинг добавляет, что сам как игрок устал от предсказуемости многих серий. Ему хочется свежих, смелых идей и необычных впечатлений — именно такую альтернативу, по его словам, и стремится предложить Exodus. Команда рассчитывает заинтересовать аудиторию собственным взглядом на космическую оперу и открытый мир, отличающимся от того, что поклонники видели раньше.
Дата выхода Exodus пока не объявлена, но очевидно одно: ветераны жанра отлично знают, что им предстоит соответствовать очень серьёзным ожиданиям.
И получат они ее от совокотов)
Который не могут делать не унылое гoвно?
Их игры не унылое гoвно. Они просто душные
не факт что они выпустят что то годное у меня уже сомнения насчет их "пространства" да и по вахе
А получат Старфилд😊
Меня устраивает
Эх, мне бы до Mass Effect добраться сначала, уж больно хвалят трилогию, особенно 1 и 2 часть. А там ещё говорят очень крутой Dragon Age Origins и довольно хороший Inquisition.
завидую)
ме1 2 да дао да инквизиция нет
масс эффект 3 тоже норм, хорошая пострелушка и очень неплохая игра на ностальгии
Мнения фанатов разделились. Уровень ME не оспаривается. А вот какой именно ME... Что ж, достойная загадка уровня Мыслители.
Расскажите про книги. Стоит за них браться, любителю фентези? Просто фантастику таких маштабов не читал.
делайте нормально, претензий ни у кого не возникнет, привыкли ранний доступ выкатывать и года три допиливать
Разрабы, внимательно изучите всё, что массово критиковали игроки в трилогии МЕ. Почитайте самые популярные фанфики в сети по МЕ. И поймёте, что ждут от новой игры. И воплотите это в реальность.
Так вы же сами свою игру так презентовали.