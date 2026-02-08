Авторы Exodus чувствуют огромное давление: фанаты ждут новую космическую RPG уровня Mass Effect

Команда Archetype Entertainment, основанная выходцами из BioWare, прекрасно понимает, насколько высоки ожидания вокруг их амбициозной научно-фантастической RPG Exodus. Разработчики открыто признают: аудитория соскучилась по масштабным космическим приключениям, а значит спрос будет максимальным.

Нарративный директор Дрю Карпишин, работавший над первыми двумя Mass Effect, говорит, что студия видит этот запрос и сама относится к числу таких же фанатов жанра. По его словам, возможность создать игру мечты — это шанс, который выпадает нечасто, но вместе с ним приходит и колоссальная ответственность. Игроки вправе рассчитывать на высочайшее качество, и планка, которую задали предыдущие хиты, постоянно растёт.

Карпишин подчёркивает: разработчики делают всё возможное, чтобы оправдать доверие. По его мнению, каждая новая крупная RPG обязана не просто повторять прошлые успехи, а поднимать уровень ещё выше.

Игровой директор Крис Кинг добавляет, что сам как игрок устал от предсказуемости многих серий. Ему хочется свежих, смелых идей и необычных впечатлений — именно такую альтернативу, по его словам, и стремится предложить Exodus. Команда рассчитывает заинтересовать аудиторию собственным взглядом на космическую оперу и открытый мир, отличающимся от того, что поклонники видели раньше.

Дата выхода Exodus пока не объявлена, но очевидно одно: ветераны жанра отлично знают, что им предстоит соответствовать очень серьёзным ожиданиям.